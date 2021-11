Familienstücke in Zürich – Die besten Produktionen für Kinder in der Vorweihnachtszeit Das Opern- und das Schauspielhaus zeigen neue Stücke für Kinder. An anderen Orten gibts Märchen, Zirkus und auch ein Musical. Stefan Busz

Unterwegs auf einer Irrfahrt: Odysseus und seine Männer. Foto: Toni Suter / T+T Fotografie

Sein «Gold» war ein ziemlicher Hit. Leonard Evers’ Musiktheaterstück nach dem Grimm-Märchen «Der Fischer und seine Frau» wurde an vielen Orten mit grossem Erfolg gespielt: unter anderem in Stuttgart, an der Oper Graz, im Staatstheater Wiesbaden, im Theater Bielefeld und auch am Opernhaus Zürich.

Die hiesige Aufführung gefiel dem Sohn des «Tages-Anzeiger»-Rezensenten sehr, obwohl er Oper sonst langweilig und doof findet. Die Kinder wollten sogar aus lauter Begeisterung über den künstlichen Nebel die Bühne stürmen.

Ein blutiger Stoff

Das Opernhaus Zürich gab dem niederländischen Komponisten den Auftrag, eine Familienoper nach Homers «Odyssee» zu schreiben. «Ich habe gleich Pamela angerufen, und wir haben keine Sekunde mit unserer Entscheidung gezögert», sagt Leonard Evers im Magazin des Opernhauses Zürich. Librettistin Pamela Dürr fügt bei: «Ich habe mich sofort daran erinnert, wie mich die griechische Mythologie als Kind fasziniert hat. Aber mir wurde auch schnell wieder klar, dass es sich bei der ‹Odyssee› um einen sehr krassen, blutrünstigen und tiefgründigen Stoff handelt, aus dem man genauso gut ein Stück über Heimatverlust oder Kriegstraumata machen könnte.»

Es geht aber eher um Heimweh. Wir erinnern uns. Odysseus kehrt vom Trojanischen Krieg zurück, seine Reise über das Meer wird immer wieder unterbrochen. Überall lauern Gefahren. Da ist der einäugige Riese Polyphem, der Odysseus und seine Männer in eine Falle lockt (mit List kommen sie wieder aus der Höhle hinaus). Da sind die Sirenen, die durch ihren Gesang Schiffe in die Tiefe ziehen können (Odysseus lässt sich an den Mastbaum binden). Da ist auch die Zauberin Kirke, die Männer in Schweine verwandelt. Nicht zuletzt landet Odysseus, nachdem er in einem schweren Sturm Schiff und alle Gefährten verloren hat, bei der schönen Kalypso – und bleibt. Erst nach sieben Jahren bekommt er Heimweh nach seiner Frau.

Der Mann hält das Paradies nicht ewig aus. Auch weil Evers zu dieser Episode so etwas wie Liftmusik geschrieben hat.

Der König der Frösche

Schleimig ist nicht alles. Der Froschkönig kann schon recht toxisch sein. Foto: Schauspielhaus

«Da kam, plitsch platsch, plisch platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen.» Diesmal kommt er wirklich. Denn der erste Anlauf des Frosches ist vor einem Jahr ins Wasser gefallen. Nach dem «Schneewittchen» nimmt sich Schauspielhaus-Co-Chef Nicolas Stemann nun des Froschkönigs an, es ist wieder eine Überschreibung eines Grimm-Märchens. Im Fokus: «schmierige und rührende, arme und reiche Männlichkeiten». Denn der Frosch, der der Prinzessin eine goldene Kugel aus dem Brunnen geholt hat, gefällt ihr bald nicht mehr, weil 13% slimy und auch toxic. Doch wir haben alle 100% das Vergnügen. (bu)

Neben den beiden grossen Zürcher Häusern in der Stadt gibts aber noch mehr Stücke für die ganze Familie. Und Winterthur sollte man dabei auch im Auge behalten. Unsere Liste der Theaterzeit, die jetzt auf uns zukommt.

«Der Löwe, der nicht schreiben konnte»

Brüllen kann der Löwe in der Mitte. Aber schreiben nicht. Foto: Thomas Buchwalder

Das Musical handelt von einem Löwen, dessen Gebrüll der bezaubernden Löwin, die lesen kann, nicht imponiert. So will er ihr einen Brief schreiben. Was er aber nicht kann. Darum bringt er andere Tiere dazu, es für ihn zu machen. Die Resultate sind jedoch unbrauchbar. Was soll er also tun? (nia)

«Frau Holle»

So müssen bei Frau Holle, die Kissen geschüttelt werden. Foto: Simon Gantner

Beim Ticketkauf sollte man sich beeilen. Viele sind schon weg. Gespielt wird der Klassiker um die Gold- und die Pechmarie mit viel Liebe zum Detail vom Märlitheater Zürich, das neu im Miller’s untergebracht ist. Die Truppe hat noch ein Ass im Ärmel: Die Frau Holle kann Cello spielen. Ab 4 Jahren. (nia)

«Gretel und Hänsel»

Im Theater Neumarkt wird der Klassiker ein bisschen anders erzählt. Foto: Cristiano Remo

Ein paar Stichworte aus dem Programm zu dieser Inszenierung: Angstschredder, Schaumbomben, Verdauungsprobleme. Ja, wer glaubt, bei dem Klassiker bleibe hier noch ein Stein auf dem anderen, hats noch nicht gesehen. Und auch den Titel des Stücks nicht richtig gelesen. Ab 5 Jahren. (nia)

«Urmel aus dem Eis»

Das Urmel ist ein ganz besonderes Wesen. Foto: PD

60 Jahre Märchenbühne wird gefeiert. Mit der Premiere von «Urmel aus dem Eis». Ein Eisblock wird an den Strand der kleinen Insel Titiwu gespült. Auf dieser können alle Tier, wenn auch jedes mit einem Sprachfehler, sprechen. Im Eisblock steckt ein Ei. Darin ein vorwitziges Wesen: das Urmel. Nachdem es geschlüpft ist, gehts rund. Ab 4 Jahren. (nia)

Circus Monti

Voilà! Das Ensemble des Circus Monti. Foto: PD

Hier wird die Liebe zum Zirkus gelebt – sie steht im diesjährigen Programm sogar im Titel «Cirque je t'aime!». Es fliegen Artistinnen nicht durch einen, zwei, nein, sondern drei Reifen, man sucht die Balance auf dem Hochseil, jongliert und steigt aus Koffern. Und alles beginnt in einem grossen Schulzimmer. (nia)

Figurentheater Winterthur

Olaf hat zu seinem Leidwesen ein ziemlich grosses Geweih. Foto: Theater Zitadelle, Berlin

Gleich mit mehreren Veranstaltungen läutet das Figurentheater langsam die Weihnachtszeit ein. Da wäre etwa die Geschichte von Olaf, dem Elch, mit dem übergrossen Geweih, das ihn zum Gespött macht, und ab Fr, 26. 11., gespielt wird. Ab Mi, 1. 12., lädt das Theater dann immer von 18 bis 18.30 Uhr zu seinem speziellen Adventskalender in seine Räume ein. Ein Überraschungsprogramm. Mal Konzert, mal Lesung. Vielleicht auch mal eine Tanzaufführung? Und ab Mi, 8. 12., geht es in «Lichtgestöber – Schneegefunkel» um einen im Schnee spielenden Fuchs, der abends, wenn es dunkel wird, sich einsam zu fühlen beginnt. Aber da ist ja zum Glück noch ein Wichtel, der niemanden allein lässt. (nia)

Stefan Busz ist Redaktor im Ressort Zürich Leben, seine Spezialgebiete sind Theater und die Alltagskultur. Er hat in Zürich Germanistik, Slavistik und Literaturkritik studiert. Mehr Infos @sbusz

Fehler gefunden?Jetzt melden.