Tipps für unterwegs – Die besten Reise-Gadgets Ein Netzteil für alle Länder, ein Akkupack oder ein Reise-Hotspot – diese Profitipps machen Ihnen das Leben leichter. Rafael Zeier

Video: Rafael Zeier

Airtags und andere Tracker

Preiswert und ausdauernd: Apples Airtags. Foto: PD

Ich habe alle meine Gepäckstücke mit Airtags versehen. Das sind Apples Suche-Finde-Geräte. Etwa so gross wie zwei Zweifränkler aufeinander, lassen sich die Dinger überall aufspüren, vorausgesetzt, ein Apple-Gerät ist in der Nähe und meldet den Standort. So sehe ich beispielsweise, ob ein Koffer noch im Flugzeug oder ob er schon im Flughafengebäude ist. Immer wieder gibt es auch Medienberichte über verlorene Gepäckstücke, die so wiedergefunden wurden.



Im Reisealltag haben sie zwei Nachteile: Erstens kann man sie nur aufspüren, wenn ein anderes iPhone in der Nähe des Airtags ist. So kann es schon mal zu Schreckmomenten kommen, wenn man meint, der Koffer sei noch am Abflughafen, nur weil der Standort vor dem Abflug nicht mehr aktualisiert wurde. Da muss man einfach ruhig Blut bewahren.



Lässt man ein Gepäckstück mit einem Airtag etwa im Restaurant zurück, bekommt man nach einer Weile (meist so 10 Minuten) eine Warnung. Das ist zwar nett, aber häufig zu spät. Airtags sollte man nicht zu offensichtlich anbringen. Besser irgendwo in einer Innentasche verstecken, sodass er von Dieben nicht gleich bei der ersten Gelegenheit entfernt wird.