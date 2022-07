Lektüre für die Ferien – Die besten Seiten des Sommers Was sollen Kinder und Jugendliche in dieser Zeit lesen? Eine Auswahl von Büchern fürs Reisegepäck. Und auch für zuhause.

An diesem Fest hat alles Platz, was lebt und liebt: Jessica Love erzählt von Begegnungen in der Sommernacht. Bild: Jessica Love (Knesebeck)

In der Tiefsee

Mist, schon wieder ein Kind vergessen! Aus dem Horrorszenario jeder Lehrperson macht John Hare grosses Bilderbuchkino. Nach «Ausflug zum Mond» nimmt uns sein zweites textloses Werk mit auf Schulreise in die Tiefsee; diesmal bleibt ein verträumter, kleiner Nerd mit Unterwasserkamera zurück. Unerschüttert packt sich das Kind ein paar Riesenasseln auf den Schoss und zeigt ihnen seine Fotos vom Leben im Ozean. In verspielt-verfremdeter Form spiegeln auch John Hares Bilder nicht nur das, was wir aus Dokumentarfilmen kennen – von der Detailaufnahme bis zum Panorama fabulieren sie über alles, was wir insgeheim in den Untiefen vermuten, wenn wir an heissen Tagen an der Meeresoberfläche schweben.