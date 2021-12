Jahresrückblick, Teil 2 - Die besten Gadgets und Technikneuheiten

Jahresrückblick, Teil 2 – Die besten Technikneuheiten und Gadgets Wunder-Laptops, Retro-Kameras und smarte Schlüsselanhänger: Das sind unsere sieben Favoriten. Rafael Zeier Matthias Schüssler

Das Team des Ressorts Leben der Redaktion Tamedia schaut auf das Jahr zurück und stellt die Höhepunkte in verschiedenen Sparten vor. Im Laufe dieser Woche erscheinen die besten Serien, Sachbücher, Romane und Alben. Heute unsere Gadget-Highlights:

Sonos Roam

Scheut keinen Ausseneinsatz: der Sonos Roam. Foto: Rafael Zeier

Bei der Lautsprecherwahl musste man sich immer zwischen verschiedenen Kategorien entscheiden. Jetzt nicht mehr. Der Sonos Roam (200 Franken) kann überall mitspielen: Er kann Bluetooth und WLAN, er harmoniert mit Apples Airplay und Spotify Connect, ist robust, dank einem Akku kann man ihn überall hin mitnehmen, und dann kann man ihn auch noch drahtlos laden. (zei)

Zum Testbericht

Nikon Z fc

Die Spiegelreflexkamera links ist zwar deutlich älter, sieht aber moderner aus – und wirkt im Vergleich deutlich bulliger. Für unauffällige Strassenfotografie ist sie sehr viel weniger geeignet. Foto: Matthias Schüssler

Die Nikon Z fc (circa 1300 Franken) verbindet aktuelle Digitalfotografie-Technik mit einem unauffälligen, eleganten Retrodesign, und sie hilft uns, die Tugenden der Analogfotografie zu pflegen, namentlich die sorgfältige, manuelle Bildbelichtung. Die spiegellose Kamera hat einen APS-C-Sensor und ein dreh- und schwenkbares Display. (schü)

Zum Testbericht

Der Mac

Letztes Jahr hat Apple mit den ersten eigenen Prozessoren den Grundstein gelegt. Dieses Jahr folgten mit dem so schlanken wie leistungsfähigen neuen iMac und dem vor Kraft und Ausdauer strotzenden MacBook Pro die Vollendung. Spielte die Mac-Sparte bei Apple jahrelang die zweite Geige, gibt sie nun eindrücklich den Takt an und setzt die Konkurrenz unter Zugzwang. (zei)

Das neue MacBook Pro im Videotest. Video: Adrian Panholzer, Rafael Zeier

Tolino Vision 6

Den E-Book-Reader Tolino Vision 6 gibt es bei Weltbild und Orell Füssli mit dem eingebauten Store des jeweiligen Buchhändlers. Foto: Matthias Schüssler

Der Tolino Vision 6 ist ein Lesegerät für elektronische Bücher, das durch das handliche, leichte Design (215 Gramm) besticht, wasserdicht ist und ein grosses, scharfes Display hat (17,5 Zentimeter Durchmesser), dessen Helligkeit stufenweise regelbar ist. Umblättern kann man per Touch-Geste oder über Hardwareknöpfe, und Bücher lassen sich per WLAN direkt am Gerät kaufen und laden. (schü)

Samsungs Falthandys

Endlich robust und (halbwegs) bezahlbar: Samsungs neuste Falthandys. Foto: Rafael Zeier

Mit dem Galaxy Fold 3 und dem Flip 3 hat Samsung vorgeführt, dass Falthandys durchaus einen Platz in unserem Alltag haben können. Waren Smartphones mit faltbaren Bildschirmen in den letzten Jahren mehr Experiment als Alltagsprodukt, haben sie dieses Jahr einen entscheidenden Schritt genommen: Sie sind robuster, schöner, leistungsfähiger und billiger geworden. (zei)

Zum Testbericht

Zescope

Links das Mikroskop, rechts zwei Beispielbilder von einer Hausspinne und einer Gartenameise. Fotos: Matthias Schüssler

Das Taschenmikroskop Zescope (circa 52 Franken) wird mit dem Smartphone gekoppelt und erlaubt es dem Nutzer, in mikroskopische Welten einzutauchen. Es vergrössert vierzig- bis tausendfach und macht Fotos und Videos. Die Qualität der Aufnahmen ist zwar mittelmässig – trotzdem ist dieses Gadget hervorragend geeignet, bei Kindern wissenschaftliche Neugierde zu wecken. (schü)

Zum Testbericht

Smarte Schlüsselanhänger

Schluss mit verlorenen und vergessenen Schlüsseln: Die smarten Schlüsselanhänger verhindern Ärger. Foto: Rafael Zeier

Sowohl Samsung wie Apple haben dieses Jahr smarte Schlüsselanhänger lanciert. Sowohl die Smarttags (Samsung) wie die Airtags (Apple) gefielen im Test und vor allem auch im Alltag sehr. Sie haben schon einige brenzlige Situationen entschärft und grössere Missgeschicke verhindert. Mit rund 40 Franken kosten die Anhänger nicht die Welt, und im entscheidenden Moment sind sie unbezahlbar. (zei)

Zum Airtag-Test

Zum Smarttag-Test

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

Fehler gefunden?Jetzt melden.