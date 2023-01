Umfrage zu Ausbauplänen in Kloten – Die Bevölkerung will nicht, dass der Flughafen Zürich wächst Die Mehrheit der Teilnehmenden an einer Tamedia-Umfrage pocht darauf, dass der Flugbetrieb gleich bleibt oder reduziert wird. Was bedeutet das für die Pistenverlängerungen? Pascal Unternährer

Mit den Verlängerungen soll das Pistensystem des Zürcher Flughafens erstmals seit den 1970er-Jahren ausgebaut werden. Foto: Urs Jaudas

Die Diskussion um die Pistenverlängerungen nimmt Fahrt auf. Kürzlich hat GLP-Regierungsratskandidat Benno Scherrer in dieser Zeitung verkündet, dass er entgegen seiner früheren Position die Ausbauten unter gewissen Bedingungen gutheisst. Das sind neue Töne in den Reihen der traditionell flughafenkritischen Grünliberalen. Und am Dienstag hat der Verein Fair in Air, ehemals Bürgerprotest Fluglärm Ost, seine Kampagne gegen die Pistenausbauten lanciert.