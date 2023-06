Zu Noten verpflichtet

Statt alternative Bewertungssysteme wie Krönchen, Raketen und Feedbackgespräche gibt es an der Zürcher Volksschule ab der 2. Klasse zwingend Noten. Diese Änderung des Volksschulgesetzes hat der Kantonsrat am Montag in zweiter Lesung diskussionslos mit 101 zu 62 Stimmen beschlossen. Alternative Benotungssysteme sind nur in der ersten Klasse und bei sonderpädagogischen Massnahmen erlaubt. Bei der Diskussion im Kantonsrat wurde die Vorlage von den Bürgerlichen und der Mitte unterstützt. Sie befürchten, dass die Schulnoten dereinst dem Zeitgeist zum Opfer fallen könnten, wenn diese nicht im Gesetz verankert seien. Gegen die Vorlage stimmte die links-grüne Seite. (SDA/TA)