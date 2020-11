Dinieren in der Mühle Tiefenbrunnen – Die Blaue Ente schwimmt in eine neue Richtung Das Industrielokal galt vor 30 Jahren als namhafte Adresse. Nun ist alles anders, was mitunter für Verwirrung sorgt. Meinung Ev Manz

Aline Wahl und Henrik Hertel (beide mit Schürze) werken neu in der Küche der Blauen Ente, Armin Waldvogel hat die Geschäftsführung übernommen. Foto: Dominique Meienberg

Die erste grosse Frage stellt sich bereits vor dem Kleiderschrank – genügen Jeans und High Heels für ein Abendessen in der Blauen Ente in der Mühle Tiefenbrunnen? Oder braucht es für das Industrielokal am Stadtrand noch immer Anzug und Jupe, wie vor 30 Jahren, als da Zürichs Gutbetuchte herausgeputzt speisten? Wir entscheiden uns für einen Mix und merken beim Betreten des Lokals, dass er passt: Der Service heisst uns in Jeans, Hemd und Turnschuhen herzlich willkommen, die anderen Gäste wirken neben dem metallenen Antriebsrad in der Raummitte keineswegs steif, sondern unaufgeregt sympathisch – die Blaue Ente ist in der Gegenwart angekommen.