Pläne für teureres Parkieren in Zürich – Preis für Blaue-Zone-Karte mehr als verdoppelt Künftig soll auch Parkieren in der Nacht etwas kosten. Die neuen Zürcher Parkplatz-Pläne und deren Folgen in der Übersicht. Beat Metzler

Parkplätze in der Blauen Zone im Kreis 4. Ihre Benutzung soll künftig deutlich teurer werden. Foto: Urs Jaudas

Das Nachtparkieren

Bisher kann man in Zürich während der Nacht gratis parkieren. Das soll sich ändern. Die Jahreskarte für die blaue Zone soll durch den Nachtzuschlag deutlich teurer werden, von heute 300 Franken auf 780 ansteigen.

Auf den Parkplätzen der Blauen Zone sei der Nutzungsdruck in der Nacht inzwischen grösser als am Tag, schreibt der Stadtrat. Viele andere Städte wie Winterthur, Uster, Horgen, Zug oder Schaffhausen würden seit langem Gebühren auch fürs Parkieren in der Nacht erheben. Im Vergleich mit den zehn grössten Städten des Kantons habe Zürich die tiefsten Gebühren für Anwohner der Blauen Zone in Zürich, was eine Preiserhöhung rechtfertige, findet der Stadtrat.

Das Gewerbe

Für Handwerks- und Service-Betriebe soll das Parkieren einfacher werden. Der Stadtrat will eine neue Art von Jahreskarte schaffen. Diese würde es Handwerkerinnen erlauben, ihre Lieferwagen stadtweit zu parkieren und während Sperrzeiten in Fahrverbots- und Fussgängerzonen zu fahren. Zudem sollen Fahrzeuge von Car-Sharing-Unternehmen in der Blauen Zone abgestellt werden dürfen. Damit reagiert er auf Forderungen aus dem Gemeinderat.

Die Folgen

Die teurere Parkkarte für Anwohner soll laut Stadtrat eine Lenkungswirkung haben: weniger parkierte Autos auf dem öffentlichen Grund, also am Strassenrand. So soll mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr entstehen. Mit der Erhöhung der Gebühr werde auch das Ungleichgewicht zu privaten Parkplätzen verringert, schreibt der Stadtrat. Die monatlichen Mietkosten für einen privaten Parkplatz im Freien würden mit durchschnittlich 120 Franken weit über dem heutigen Preis einer Blaue-Zone-Parkkarte mit 25 Franken liegen.

Die Zukunft

Die neue Parkplatzverordnung gilt noch nicht. Das Stadtparlament muss sie noch bewilligen Im Gemeinderat haben links-grüne Parteien eine breite Mehrheit. Sie fordern seit langem eine Verteuerung der Parkplätze in der Blauen Zone.