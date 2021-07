Gewitterexperiment mit Laser – Die Blitzfänger vom Säntis – endlich hats eingeschlagen und gekracht Die heftigen Gewitter vom Wochenende waren für Forscher auf dem Gipfel ein Glück. Sie nutzten sie, um ihre neue Blitzableitertechnologie zu testen. Ein Augenschein. Martin Läubli

Laserexperimente auf dem Säntis: Der grüne S trahl wird zum verlängerten Arm des riesigen Blitzableiters . Foto: Trumpf

Eigentlich wünscht man sich auf dem Berg, ein Gewitter möge möglichst schnell vorbeiziehen. Bei Jean-Pierre Wolf ist das anders. Der Professor für Angewandte Physik an der Universität Genf hätte es am liebsten, wenn es in den nächsten Wochen über dem Säntis so richtig blitzt und kracht. Entspannt sitzt er am vergangenen Sonntagabend im Berggasthaus Alter Säntis. Er hat ein spannendes Wochenende hinter sich. Endlich war etwas los auf dem Wetterberg der Schweiz. «Am Samstag war die Hölle los, wenn der Blitz in den Sendeturm einschlug, hat es richtig geknallt – baraba», sagt der Genfer Blitzforscher.