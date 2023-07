«Barbie» und «Oppenheimer» im Kino – Die blonde Ikone gegen den Erfinder der Atombombe Zwei grundverschiedene Blockbuster kommen ins Kino, daneben starten der neue Film des «Taxi Teheran»-Regisseurs und eine koreanische Realityshow. Gregor Schenker Pascal Blum

Ken (Ryan Gosling) und Barbie (Margot Robbie) verlassen Barbieland und reisen in die reale Welt. Foto: PD/Warner Bros.

Barbie

Komödie von Greta Gerwig, USA/CDN 2023, 114 Min.

«Befasst ihr euch manchmal mit dem Sterben?», fragt Barbie mitten in einer Tanznummer. Sie führt ein perfektes Leben in der Barbie-Welt. Wären da nicht plötzlich diese Gedanken an den Tod. Auch sonst ist bei ihr alles aus den Fugen geraten: Sie erwacht mit Mundgeruch, die Dusche ist kalt und der Toast verbrannt. Wie sich herausstellt, liegen die Gründe dafür in der realen Welt. Also reist sie dorthin, mit ihrem Verehrer Ken im Schlepptau.

Als der Film angekündigt wurde, klang er wie ein Scherz: Margot Robbie als Barbie, Ryan Gosling als Ken, Regie und Drehbuch von Greta Gerwig («Lady Bird»). Ernstzunehmende Filmschaffende, die Werbung für eine Puppe machen!

«Barbie» ist der denkbar beste Film, der aus diesem Projekt werden konnte, eine schräge Mischung aus Hochkultur und Camp. Die Barbie-Welt ist fantastisch bunt, die Musicalnummern sind mitreissend, und die Satire hat durchaus Biss. Da begeistert sich Ken in der realen Welt für das Patriarchat und führt es in Barbieland ein. Woraufhin die Kens den Barbies den ganzen Tag lang Automotoren und die Genialität von «The Godfather» erklären.

Aber am Ende konnte «Barbie» halt doch nie etwas anderes werden als ein Werbeclip, und wenn er nun weibliche Selbstermächtigung feiert, so stets mit dem Zweck, ein Produkt zu verkaufen. Wenn der Film sich darüber lustig macht, dass Barbie-Hersteller Mattel in der Firmengeschichte fast ausschliesslich von männlichen CEOs geleitet wurde, klingt das hohl – denn diese Kritik wurde vom männlichen CEO von Mattel abgesegnet. (ggs)

Oppenheimer

Biopic von Christopher Nolan, USA/GB 2023, 180 Min.

«Oppenheimer» dürfte die Fans von Regisseur Christopher Nolan («Tenet») überraschen: Das historische Drama kommt relativ geradlinig daher. Auch wenn es für Nolan, bekannt als Effekte-Handwerker, unüblich viele Computerbilder benötigte. Diese vermitteln das paradoxe Innenleben von J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), dem brillanten Physiker aus New York, der nach dem Studium in Europa ab 1942 in Los Alamos an der Konstruktion der Atombombe arbeitet und eine wissenschaftliche Vision hat, die am Ende zum Albtraum des Weltenbrands wird.

Nolan erzählt seinen Psychothriller zwar nicht linear, aber doch stark fokussiert auf die Psychologie Oppenheimers. Das macht die Geschichte einer katastrophalen Erfindung zu seinem konzentriertesten und vielleicht sogar besten Film. Auch weil der Cast – neben Murphy unter anderem Matt Damon, Robert Downey Jr. und Emily Blunt – wirklich erstklassig ist. (blu)

No Bears

Drama von Jafar Panahi, IR 2022, 108 Min.

Man kann nur den Hut ziehen vor Jafar Panahi («Taxi Teheran»). Zuerst, weil der iranische Regisseur, der sein Land nicht verlassen darf und mit einem Arbeitsverbot belegt ist, trotzdem einen Film nach dem anderen dreht. Aber dann vor allem, weil er Kunstwerke von formaler Genialität schafft, die dennoch immer ihren Realitätssinn bewahren.

In «No Bears» lebt die fiktionalisierte Regisseur-Figur Jafar Panahi versteckt in einem Dorf nahe der iranisch-türkischen Grenze und gibt ihrem Regieassistenten in der Türkei Anweisungen über Videochat. Gleichzeitig kommt Panahi im Dorf unter Druck, weil er ein Liebespaar fotografiert haben soll, das nicht zusammen sein darf. Was wiederum eine bemerkenswerte Parabel über Repression, Flucht und die Grenzen der Kunst ist. (blu)

Under the Fig Trees

Drama von Erige Sehiri, TN/F/CH 2022, 90 Min.

Tunesien, ein ganz gewöhnlicher Tag auf einer Feigenplantage. Während der Arbeit reden die Pflückerinnen und Pflücker über Liebe, Ehe und Sonstiges. Sie machen Fotos für Instagram, streiten und singen. Ein Pärchen versucht, eine Kiste mit den Früchten zu stehlen. Der Vorarbeiter regt sich über jeden abgebrochenen Ast und jede zerdrückte Feige auf, und er bedrängt eine junge Arbeiterin.

In ihrem Film erzählt die französisch-tunesische Regisseurin Erige Sehiri von den gesellschaftlichen Verwerfungen im nordafrikanischen Land, vor allem von der Situation der Frauen. Bisher hat sie Dokus gedreht, «Under the Fig Trees» ist ihr Spielfilmdebüt. Aber auch darin bewegt sie sich nahe an der Realität, hat zum Beispiel mit Laien gedreht, die sich selbst spielen. Am Ende sind es besonders die Szenen, in denen die Frauen Lieder anstimmen, traurige und unverschämte, die einem im Gedächtnis bleiben. (ggs)

Memories

Animationsfilm von Koji Morimoto, Tensai Okamura und Katsuhiro Otomo, J 1995, 113 Min.

Die Renovation ist vorüber, das Filmpodium nimmt den Betrieb wieder auf, unter anderem mit einer Reihe zu Satoshi Kon. Der japanische Mangazeichner und Animefilmer, jung verstorben, hat nur wenige Werke hinterlassen, deswegen laufen auch Filme, die ihn inspiriert haben oder von ihm inspiriert wurden. «Memories» ist ein Episodenfilm aus drei Teilen; von Kon stammt das Drehbuch zur Episode «Magnetic Rose». Darin stossen zwei Weltallpiloten auf eine verlassene Raumstation. (ggs)

De cierta manera

Dokumentarfilm von Sara Gómez, C 1974, 73 Min.

Der Arbeiter Mario (Mario Limonta) und die Lehrerin Yolanda (Yolanda Cuéllar) lernen sich inmitten grosser Umbrüche kennen. Foto: PD/Xenix

Das Xenix zeigt eine Reihe mit frisch restaurierten Klassikern, darunter «De cierta manera» von 1974. Regisseurin Sara Gómez mischt darin Spiel- und Dokumentarfilm und erzählt vom Umbau der kubanischen Gesellschaft nach der Revolution.

Die Ärmsten der Armen, die einst in Slums hausten, bekommen nun Wohnraum und Bildung – aber sie lassen sich nicht so einfach zu neuen Menschen umerziehen. Das stellt eine Lehrerin (Yolanda Cuéllar) aus gutem Hause fest. Während sie an den Eltern und Kindern verzweifelt, lernt sie einen Fabrikarbeiter (Mario Limonta) kennen und verliebt sich in ihn. (ggs)

Siren: Survive the Island

Realityshow von Go Min-gu, ROK 2023, 10 Folgen

«Ach, so kann eine Reality-Gameshow auch inszeniert werden?»: Das ist der Gedanke, der einem immer wieder kommt bei dieser südkoreanischen Serie. Was für ein wunderbarer und respektvoller Umgang mit diesen Kandidatinnen, die ja wirklich nichts anderes wollen, als zu zeigen, was sie draufhaben.

24 Frauen marschieren durch Schlamm zu einer verlassenen Insel, auf der sie sieben Tage lang gegeneinander antreten müssen – in sechs Teams, aufgeteilt in Polizistinnen, Feuerwehrfrauen, Leibwächterinnen, Soldatinnen, Athletinnen und Stuntfrauen. Sie gehen respektvoll miteinander um, loben sogar die Leistungen anderer. Es gibt kein Preisgeld, keinen Plattenvertrag zu gewinnen, niemand wird zum Bösewicht stilisiert oder der Lächerlichkeit preisgegeben.

Es entsteht ein Gameshow-Format, bei dem das Gewinnen gar nicht so im Vordergrund steht. Vielmehr geht es darum, zu zeigen, was passiert, wenn man Leute an ihre Grenzen treibt. Das ist faszinierend und ganz anders, als man es gewohnt ist. (SZ)

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos

