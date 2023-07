Literaturfestival Zürich 2023 – Literatur-Stars lesen im verwunschenen Garten Booker-Preisträgerinnen Bernardine Evaristo und Geetanjali Shree sowie Robert Seethaler («Der Trafikant»): Ab Montag, 10. Juli, treten grosse Namen auf eine einmalige Bühne. Stefan Busz

Der Dschungel wird auf die Bühne gebracht. Die Lesungen im Alten Botanischen Garten sind mehr als nur Lesungen. Foto: Livio Baumgartner

Eine häufige Frage an das Literaturfestival Zürich ist: «Ich möchte am Festival auftreten – was muss ich tun?» Die Antwort: Da muss man gar nichts tun – «Unsere Programmkommission verfolgt sowohl die internationale als auch die heimische Literaturszene sehr aktiv. Die Auswahl fürs Programm erfolgt aufgrund von thematischen Schwerpunkten und kuratorischen Überlegungen. Darum nehmen wir keine Gesuche für Auftritte entgegen. Danke für Ihr Verständnis.»