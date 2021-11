KZ-Sekretärin vor Gericht – «Was hatte sie für Informationen?»

KZ-Sekretärin vor Gericht – Die Bürokratie des Terrors Ein Besuch der KZ-Gedenkstätte in Stutthof zeigt: Es ist undenkbar, dass die angeklagte Irmgard F. dort nichts von den Verbrechen mitbekommen haben soll. Peter Burghardt aus Sztutowo

Irmgard F., 96 Jahre alt, ist die erste Frau seit Jahrzehnten, die wegen Naziverbrechen angeklagt worden ist: Die frühere KZ-Sekretärin vor Gericht im norddeutschen Itzehoe, 9. November 2021. Foto: Christian Charisius (AFP)

Ihr altes Zimmer im KZ Stutthof liege drüben im Nordwestflügel, Marcin Owsinski führt durch die ehemalige Kommandantur. Erster Stock, das Parkett quietscht. Der Historiker Owsinski zeigt erst den leeren Raum 141, einst Büro des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe. «Und hier ist das Sekretariat», sagt er dann und drückt die nächste Türfalle. In Raum 142 stapeln sich Stühle und Bücher der Museumsverwaltung. Zwischen Juni 1943 und April 1945 war dies der Arbeitsplatz von Irmgard F.

Im Alter von 18 und 19 Jahren tippte sie für Hoppe, während unten Menschen vergast wurden, mit Genickschüssen erschossen, erhängt. Als Gefangene auch an Krankheiten und Erschöpfung starben, die Leichen zu Asche verbrannt. Im Alter von 96 ist die Rentnerin jetzt vor dem Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11’000 Fällen angeklagt, weit weg von Polens Nordosten.