Porträt des neuen Uetliberg-Hoteliers – Die Charmeoffensive des jungen Herrn Fry Sein Vater, Giusep Fry, polarisierte. Nun hat der Sohn, Fabian Fry, den Betrieb auf dem Uto Kulm übernommen und schlägt versöhnliche Töne an. Hélène Arnet

Fabian Fry ist gerade 26 Jahre alt geworden und will auf den Uto Kulm frischen Wind bringen. Foto: Sabina Bobst

Was sind denn das für neue Töne? In der Mitgliederinfo des Vereins Pro Uetliberg fallen lauter lobende Worte über den Uto-Kulm-Hotelier Fry. Über Fabian Fry, den 26-jährigen Sohn von Giusep Fry, mit dem sich der Verein seit Jahrzehnten in den Haaren liegt. Der Ärger über den von Fry veranstalteten «Rummel auf dem Uetliberg» war 2004 die Initialzündung für die Gründung des Vereins.