Kolumne von Miklós Gimes – Die Cholera als Vorbild Im Zürich des 19. Jahrhunderts führte eine Cholera-Epidemie zu mehr Demokratie und mehr Gleichheit. Das müsste Schulstoff sein. Meinung Miklos Gimes

Meine jüngste Tochter muss einen Vortrag über die Spanische Grippe halten. Homeschooling. Also schauten wir alle den BBC-Film über die verheerende Epidemie von 1918/19. Das Virus griff in Wellen an, nachdem es mehrmals mutiert hatte. Schlimm war der zweite Einfall, die Menschen wurden blau im Gesicht und husteten Blut.