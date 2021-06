Der frühere Weltklassestürmer verrät das Geheimnis seines epochalen Tors im EM-Final 1988, was er vom heutigen Fussball hält und welche zwei Spieler die Zukunft verkörpern.

«Man sieht heute die gleiche Art an Spielern, die letztlich austauschbare Spiele fabrizieren», sagt Marco van Basten.

In Ihrem Buch schreiben Sie: «Jedes Tor hat eine Geschichte.» 1986 schossen Sie mal für Ajax gegen Den Bosch ein Tor per Fallrückzieher, dessen Geschichte bis in Ihre Kindheit zurückreicht, richtig?

Ja, ich habe immer versucht, die grossen Spieler nachzumachen – auf dem Platz, oder im Sommer im Marseveense Plassen, einem Strandbad ganz in der Nähe. Am Strand ist das Wasser nicht sehr tief, da konnte man die Fallrückzieher immer wieder probieren. Das war purer Fun! Und das war der Grund, warum ich später ein Spezialist dafür wurde. Auch in Italien habe ich später Fallrückzieher-Tore erzielt.