Gratiskonto von der Grossbank – Die Credit Suisse wird zur Billigbank Während die Postfinance oder die Onlinebank Revolut immer teurer werden, will die CS mit einem Gratisbasispaket neue Kunden anlocken. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Jorgos Brouzos

Hauptsitz der Credit Suisse am Paradeplatz: Mit einem neuen Angebot sollen Kleinsparer gewonnen werden. Foto: Andrea Zahler (Tamedia AG)

Bislang war die Credit Suisse nicht dafür bekannt, für Kleinsparer besonders günstig zu sein. Die Postfinance oder die Migros-Bank kamen da vielen Kunden wohl eher in den Sinn. Die CS will das nun mit einem Gratisangebot ändern und greift so auch beliebte Smartphone-Banken wie Revolut an.