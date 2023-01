«West Side Story» im Theater 11 – Die Dialoge sind manchmal peinlich, doch die Songs verzaubern Ein Broadway-Regisseur bringt das berühmte Musical nach Zürich. Zwei Gangs bekriegen sich im New York der 50er-Jahre – und dann ist da noch die ganz grosse Liebe. Stefan Busz

Wenn sie auf dem Balkon stehen, hören die Sterne zu: Jadon Webster als Tony, Melanie Sierra, die Maria. Foto: Johan Persson

Da kommt man an einem Dezembertag in München an, auf der Strasse liegt Schnee, die Stadt trägt Weiss. Im Hotel hat sich schon die internationale Presse versammelt, von der Kreiszeitung bis zu Madame Figaro, Paris. Angesagt ist eine Weltpremiere: Im Deutschen Theater wird eine Neuinszenierung von «West Side Story» gezeigt, dem Musical von Leonard Bernstein nach dem Buch von Arthur Laurents. Der Claim verheisst: Two Gangs, One Love. Und es braucht nur ein Fingerschnipsen, und wir sind zurück in der Zeit, wo alles angefangen hat: in New York, 50er-Jahre, Upper West Side.