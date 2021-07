Analyse zur Flut und zum Hacker-Streit – Die Digitalisierung macht uns angreifbar Der digitale Raum bereitet Experten grössere Sorgen als der Terrorismus. Das ist berechtigt, wie die Flut in Deutschland und der Hacker-Streit zwischen China und den USA zeigen. Andrian Kreye

Der digitale Raum macht Experten grosse Sorgen: Internet-Hacker. Foto: Getty Images

Neulich gab es ein Abendessen in Washington, bei dem sich nach der langen Lockdown-Pause ein paar Männer trafen, die sich in den Hinterzimmern der Weltpolitik schon lange darum bemühen, dass die Supermächte nicht aufeinander losgehen. «Die Weltlage ist so gefährlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr», sagte einer, der im Kalten Krieg schon wichtig war. Keiner konnte ihn vom Gegenteil überzeugen, und er hatte recht.

Denn längst gibt es einen Kampf an einer neuen Front. Der digitale Raum macht Experten inzwischen so grosse Sorgen wie die Gefahr eines Atomkrieges und definitiv grössere als der Terrorismus. Doch nur wenige Entscheidungsträgerinnen oder Bürger erkennen die Gefahr. Was verständlich ist in Zeiten der Seuche und der Klimakatastrophe. Wer braucht da noch einen dritten Reiter der Apokalypse?