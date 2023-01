Gina Lollobrigidas Erbe – Die Diva und die Geier In Italien streiten sich vier Männer um den Nachlass der Schauspielerin. Sind es 10 Millionen Euro? Gar 215 Millionen Dollar? Oder hat der Assistent schon fast alles gestohlen? Oliver Meiler aus Rom

Sie hat diese Welt verlassen, doch im Gespräch bleibt sie weiterhin: Eine Grossaufnahme von Gina Lollobrigida wird an ihre Aufbahrungsstätte in Rom gebracht. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Ewige Ruhe ist ein relativer Begriff, zumal für die Hinterbliebenen. Die verstricken sich oft in unselige Erbstreitereien, auch mal in einen «Erbkrieg» – so nennen die italienischen Medien nun die Wirren und Mysterien um den Nachlass von Gina Lollobrigida, der grandiosen «Lollo», einer Diva von zeitloser Eleganz, obschon martialische Bilder ja gerade gänzlich unpassend sind.

Dabei ist nicht einmal klar, wie viel ihr Erbe wert ist. 10 Millionen Euro? Oder ist es viel, viel mehr? Es gibt Gerüchte, Lollobrigida habe in Amerika ein Vermögen von 215 Millionen Dollar versteckt gehabt. Was ist mit dem Testament: Gibt es eins, womöglich gar mehrere?

Sie war «ohne ihr Wissen» geehelicht worden, auch das gibt es offenbar.

Als die Schauspielerin vor anderthalb Wochen im Alter von 95 Jahren starb, war diese traurige Nachricht in Italien nur deshalb nicht viel grösser, weil sie fast auf die Stunde genau mit der von der Verhaftung von Matteo Messina Denaro zusammenfiel, dem meistgesuchten Mafiaboss des Landes. Die Schöne und das Biest, wieder mal, in einer besonders extremen Deklinierung.

Die Stadt Rom bereitete Gina Lollobrigida die Hommage, die sie verdiente. Ihr Sarg wurde im Campidoglio aufgestellt, in einem Saal des Rathauses auf dem Kapitolhügel hoch über den Kaiserforen, damit sich das Volk von ihr verabschieden konnte. Es standen da Sträusse mit Rosen, denn sie liebte Rosen. Es waren auch gelbe dabei, die ihren Namen tragen: «Rosa Gina Lollobrigida», eine Kreuzung zu ihren Ehren, dreizehn Zentimeter lang, sechzig Blütenblätter. Ihr Gelb gilt als besonders intensiv. Der Duft? Ach, süss und sanft.

Für die Trauerfeier in der Chiesa degli Artisti an der Piazza del Popolo schaltete RAI Uno, der erste Kanal des Staatsfernsehens, eine Sondersendung mit Livebildern. Und wahrscheinlich war das grosse Interesse daran nicht nur der wunderbaren Dame geschuldet, die da entschwand, sondern auch vier Herren, die das neugierige Publikum mal alle zusammen sehen wollte – die Protagonisten des Erbstreits.

Ihr 65-jähriger Sohn Milko Skofic aus erster Ehe mit einem slowenischen Filmproduzenten, ihr Enkel Dimitri. Dazu ein ehemaliger Gatte, der katalanische Unternehmer Javier Rigau, der sie «ohne ihr Wissen», wie sie sagte, geehelicht hatte. Und ihr junger Assistent Andrea Piazzolla, 35 Jahre alt, der verdächtigt wird, sie nebenbei beraubt zu haben, und dafür vor Gericht steht.

1 / 2 Milko Skofic, der Sohn aus erster Ehe, … Foto: Image

Wegen dieser vier Männer war Luigia Lollobrigida, wie sie eigentlich hiess, aus Subiaco in den Abruzzen, in den letzten Jahren ihres langen Lebens viel öfter in den Schlagzeilen, als ihr lieb war. Kurz vor ihrem Tod sagte sie einmal in einer Fernsehsendung: «Lasst mich doch im Frieden sterben.» Und Italien war berührt.

Vor allem mit ihrem Sohn soll sie ihre liebe Mühe gehabt haben. Ihrem Kardiologen erzählte sie einmal, sie werde alles verkaufen, die Villa an der Via Appia Antica, die Wohnung im toskanischen Pietrasanta, den Schmuck, die Kunst, alles, und Milko würde dann «keine Lire» bekommen. Klar, da gab es den Euro schon. Sie warf ihm vor, dass er sich in ihr Leben einmischte, wo sie doch alt und luzid genug war, sich um sich selbst zu kümmern.

Am Ende erzwang er, dass ein Gericht seiner Mutter einen Tutor zur Seite stellte, damit der ein Auge auf das Familienvermögen habe. Sollte Lollobrigida kein Testament aufgesetzt haben, erhält Milko Skofic alles. Im anderen Fall bekommt er mindestens die Hälfte des Vermögens.

«Ich will nichts vom Erbe», sagt der Beinahe-Ex-Mann, Javier Rigau. Wäre ja noch schöner! Foto: Daniele Venturelli (Getty Images)

Interessanterweise hat Skofic denselben Anwalt wie Javier Rigau, der Beinahe-Ex-Mann. Der hatte ja immerhin versucht, mit einer perfiden Nummer die Schauspielerin in eine Ehe mit allem drum und dran zu zwingen. Die beiden waren ein Paar. «La Lollo» wollte den viel jüngeren Spanier aber nur kirchlich heiraten, unverbindlich. Es soll einen Vertrag geben, in dem sie das ausgemacht haben: keine zivile Ehe, getrennte Vermögen. Doch Rigau hat die Ehe dann in Spanien einfach als zivile Partnerschaft eintragen lassen.

So kam es, dass der Star ohne sein Wissen plötzlich rundum verheiratet war. Später wurde die kirchliche Ehe annulliert. Nun, viel rechnet sich Rigau wohl nicht aus. «Ich will nichts vom Erbe», sagte er nach ihrem Tod. Was übrig geblieben sei, stehe allein dem Sohn zu.

Er war in den letzten Jahren einer von Lollobrigidas engsten Vertrauten – doch welche Rolle hatte er wirklich? Andrea Piazzolla. Foto: Daniele Venturelli (Getty Images)

Ja, denn viel ist offenbar schon weg, und hier kommt Lollobrigidas Faktotum ins Spiel, der junge Alleserlediger Andrea Piazzolla. Der war in den vergangenen zehn Jahren immer an ihrer Seite gewesen, und zwar buchstäblich: Vor ein paar Jahren zog er mit seiner Frau und seiner Tochter in die Villa an der Via Appia Antica ein. Lollobrigida liebte ihn wie einen Sohn oder eben wie einen Enkel, und sie verteidigte ihn gegen alle Vorwürfe und Verdächte.

Piazzolla soll über die Jahre hinweg Güter aus dem Haushalt verkauft haben, 350 insgesamt für mehr als 3 Millionen Euro, unter anderem einen Jaguar, teure Möbel, Gemälde und Juwelen aus einer ganzen Karriere. Lollobrigida war nun mal umgarnt worden wegen ihrer Schönheit: Was stürzten sich Männer in Unkosten, um sich ihre Aufmerksamkeit zu sichern.

Der Assistent hätte nicht nur eine Niere gespendet, sondern auch Lebensjahre.

Ihr Sohn zeigte den Assistenten an, weil der, so die Anklage, die angebliche Unzurechnungsfähigkeit seiner Mutter ausgenutzt habe, um sie zu bestehlen. Vor Gericht steht auch ein mutmasslicher Komplize, der die Stücke über ein Auktionshaus versteigert und zu Bargeld gemacht hat.

Die Sympathien im Publikum sind breit gestreut. Allerdings umweht alle vier Männer der Verdacht, dass sie Lollobrigidas Zuneigung missbraucht haben, auch Enkel Dimitri. Der entdeckte offenbar erst, dass er eine Grossmutter hat, als sie schon langsam verwelkte.

Die grösste Bühne räumte das italienische Fernsehen aber Andrea Piazzolla und dessen Narration der Geschichte frei: Er hatte einen prominenten Auftritt in der Sendung «Domenica in» auf RAI Uno am vergangenen Sonntag. Und erzählte da mit viel Pathos von den letzten Stunden mit Lollobrigida, davon, wie ihr nach einer Tomografie mit Kontrastmittel die Niere versagte. Er habe eine seiner Nieren spenden wollen, sagte der Assistent, aber es sei nichts mehr zu machen gewesen. «Alles hätte ich ihr gegeben, auch Lebensjahre.» Der Erbstreit, er hat eben erst begonnen.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

