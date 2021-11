Corona im Klassenzimmer – Die Durchseuchung der Schulen läuft Die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen in der Schweiz steil an. Die Kantone reagieren maximal unterschiedlich. Alessandra Paone Luca De Carli

In den Schulen steigen die Fallzahlen derzeit am schnellsten. Der Fallzahlenrekord aus der vierten Welle im Sommer ist schon übertroffen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Derzeit stecken sich in der Schweiz besonders viele Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus an. Wie die Taskforce in ihrem jüngsten Lagebericht vorrechnet, ist der Anstieg der Fallzahlen in den Altersgruppen der 0-bis 9- und 10- bis 19-Jährigen mit 65 und 43 Prozent pro Woche am höchsten. Der Fallzahlenrekord für die jüngste Altersgruppe aus der vierten Welle im Sommer ist schon übertroffen.

Als einer der ersten Kantone reagiert Baselland auf den Anstieg. Das Amt für Gesundheit evaluiere fortlaufend, was die nächsten Massnahmen sein sollten, sagt Sprecher Rolf Wirz. An der Schulleitungskonferenz der Sekundarstufe I habe ein Mitglied sogar beantragt, alle Schülerinnen und Schüler zum Spucktest aufzurufen. Es gebe aktuell aber keine solche Empfehlung. Wirz schliesst auch die Rückkehr zur Maske nicht aus, obwohl man im Kanton aktuell von einer generellen Maskenpflicht an Schulen absehe. Die Schutzmassnahmen an den Schulen würden laufend überprüft und diskutiert.