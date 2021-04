Töff-Fabrik in Oberrieden – Die Easy Riders vom Zürichsee Die Firma Universal baute in Oberrieden bis in die 1960er-Jahre Motorräder. Auf den legendären Maschinen suchen Biker noch heute das Gefühl der grossen Freiheit. Colin Bätschmann

Bruno Rusconi (rechts) mit seiner Universal B40-SV in der Werkstatt des Mechanikers Albert Frick in Horgen. Foto: Manuela Matt

Bruno Rusconi war als Primarschüler mittags immer pünktlich zu Hause. Er wollte es sich nicht entgehen lassen, wie der Nachbar mit seinem schwarz glänzenden Töff an seinem Elternhaus vorbeiratterte. «Der arbeitete unten im Scheller in der Töff-Fabrik», wusste Rusconi schon damals. Und er wusste noch etwas: Irgendwann würde er auch so eine Maschine fahren.

Dass Benzin durch seine Adern fliesst, machte sich bei Rusconi also schon früh bemerkbar. Es ist nicht anders zu erklären, weshalb ihn das schwarze Motorrad mit der Weltkugel auf dem Tank so faszinierte. Ein Luxusgut, das war es damals, im Oberrieden der 1950er-Jahre, nämlich nicht. Es sprach wenig dafür, auf zwei Rädern über die Pflastersteine auf der Seestrasse zu holpern oder den Staub der Strassen zu schlucken, die sich durch die Dörfer schlängelten. Einen Töff kaufte sich, wer sich kein Auto leisten konnte. Und Universal – die Fabrik «unten im Scheller» – verkaufte ihre Gefährte schon ab wenigen Tausend Franken.