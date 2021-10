Die beiden Kloten-Goalies im Fokus – Die EHC-Torhüter geben sich Rückendeckung Sandro Zurkirchen und Dominic Nyffeler kommen im EHC Kloten abwechslungsweise zum Einsatz. Der besonderen Rochade-Situation gewinnen sie viel Positives ab. Dominic Duss

Stärken sich trotz ihrer Konkurrenzsituation gegenseitig den Rücken: Die beiden Kloten-Goalies Sandro Zurkirchen (links) und Dominic Nyffeler kommen gut miteinander aus. Foto: Francisco Carrascosa

Auf der einen Seite der Garderobe hat Sandro Zurkirchen seinen Platz. Im Sommer hat ihn der EHC Kloten neu verpflichtet. Der 31-Jährige mit Erfahrungen aus über 300 National-League-Spielen war in der vergangenen Saison im HC Lugano die Nummer Zwei hinter dem früheren ZSC-Meistergoalie Niklas Schlegel.

Auf der anderen Seite zieht sich jeweils Dominic Nyffeler um. Der 28-Jährige, der bis zur U20-Elit die Nachwuchsabteilung in Kloten durchlief, war in den letzten zwei Meisterschaften in der Swiss League die Nummer Eins des EHC. Nun hat er mit Zurkirchen einen routinierten und dementsprechend starken internen Konkurrenten erhalten.