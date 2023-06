Extremradfahrerin im Interview – «Die einen finden mich toll, andere halten mich für komplett wahnsinnig» Isabelle Pulver trank 12 Liter pro Tag, schlief keine 3 Stunden und geriet in einen Unfall: Die Bernerin gewann das Race Across America – und war sogar schneller als alle Männer. Philipp Rindlisbacher

Allein auf weiter Flur: Isabelle Pulver fuhr am Race Across America allen davon. Foto: Martin Kuhn

Sie fuhr durch Wüsten, über die Rocky Mountains und Appalachen, über die Mississippi-Brücke. Durch vier Zeitzonen und 14 Bundesstaaten. 4880 Kilometer von Oceanside in Kalifornien bis nach Annapolis in Maryland legte Isabelle Pulver zurück und überwand dabei rund 53’000 Höhenmeter, die 52-jährige Bernerin brauchte dafür bis zur Zieldurchfahrt am Freitag nur 9 Tage, 12 Stunden und 16 Minuten. Sie entschied das Race Across America überlegen für sich – und fuhr derart stark, dass sie auch sämtliche Männer in dieser Ultracycling-Veranstaltung hinter sich liess.