Verreisen ohne die Eltern – Die einzigen Ferien, die man wirklich nie vergisst Ganz egal wie entsetzlich, wie entbehrungsreich, wie enttäuschend: Die ersten Sommerferien ohne Eltern sind etwas ganz Grosses. Anekdoten aus drei Jahrzehnten. Marius Huber , Daniel Schneebeli , Susanne Anderegg , Hélène Arnet , Pascal Unternährer , Ev Manz , Martin Huber , Claudia Schmid , David Sarasin

Einer unserer Autoren versuchte Ende der Siebziger mit dem Velo die Westschweiz zu erreichen – es kam dann anders. Foto: sch

Die Schule ist aus, die Grenzen sind wieder offen. Eine Generation junger Zürcherinnen und Zürcher, die lange im familiären Nest festsass, zieht jetzt los und erlebt diesen unvergesslichen Sommer, den wir alle genau ein einziges Mal erleben. Die ersten Ferien ohne Eltern, die grosse Freiheit, mit allen Nebenwirkungen. Auch wenn sich Zeiten und Ziele ändern, werden sie wieder lieben und leiden. Wie wir damals.

1977 – Im Vollschiff Richtung Neuenburgersee

In Buchs strampelten wir an einem Julimorgen los, auf den Gepäckträgern Zelte und viel zu grosse Taschen. Die Erinnerungen an die Reise sind etwas verschwommen. Aber das Kribbeln im Bauch, die Aufregung, loszufahren ins Ungewisse, sind noch vorhanden. Bei meinem uralten Velo schnappte auf einer Seite die Pedale bei jedem Tritt eine Vierteldrehung leer durch. Es war eine Tour unter erschwerten Bedingungen. Wetterapps gab es damals nicht, und wir hatten keine Ahnung, auf welche Gewitterfront wir zusteuerten. Bereits in Wettingen gings los mit dem Sturm, ab Baden schiffte es intensiv, der Regen peitschte uns frontal in die Gesichter, die Pelerinen nützten überhaupt nichts. Ziel war der Neuenburgersee. Keine Ahnung, wie wir das an einem Tag schaffen wollten. Nach zwei Stunden gaben wir auf und nahmen in Aarau den Zug. Am Abend landeten wir auf einem Zeltplatz in Portalban, alles war durchnässt. Im Dorfladen kauften wir uns Würste und Bier, der Pegel stieg rasch, und schon am ersten Abend gab es Reklamationen. Kein Wunder: Wir waren das Trinken nicht gewohnt, wir waren Landeier. Ausgang in Zürich war für uns damals unmöglich, der letzte Zug fuhr etwa um 21 Uhr – mit Umsteigen in Oerlikon. (sch)