Traumstart in den Karjala-Cup – Die Eishockeyaner schlagen den Weltmeister und Olympiasieger Die Schweizer zeigen in Turku, dass sie sportlich ins Konzert der Grossen gehören: Sie bezwingen zum Einstieg in die Euro Hockey Tour Finnland 3:2 nach Penaltys. Simon Graf

Schweizer Jubel zum Auftakt: Andrighetto (links) freut sich mit seinen Kollegen über sein 1:0. Foto: Kalle Parkkinen (Bildbyran/Freshfocus)

Mittendrin statt nur dabei wollen die Schweizer im Konzert der Grossen an der Euro Hockey Tour sein. Ihre Ambitionen unterstrichen sie zum Auftakt des Karjala-Cup eindrücklich: In einem temporeichen Duell rangen sie die Gastgeber mit 3:2 nach Penaltys nieder. Moy und Riat trafen im Penaltyschiessen, der starke Genoni vereitelte vier von fünf finnischen Versuchen. Damit belohnten sich die Schweizer für ihren couragierten Auftritt im Gatorade Center in Turku.

Je neun Spieler waren aus den finnischen Olympiasieger- und Weltmeister-Teams dabei. Doch es waren anfangs fast nur die Schweizer, die spielten. 10:3 Schüsse lautete die Bilanz im Startdrittel, Andrighetto (10.) brachte die Aussenseiter in Führung. Doch die Finnen reagierten vehement und drehten die Partie durch Innala (22.) und Karjalainen (44.), ehe Karrer (51.) praktisch aus dem Nichts ausglich und einen starken Schweizer Finish einleitete.

Leonardo Genoni liess die Finnen, hier der Hüne Marko Anttila, immer wieder abprallen. Foto: Kalle Parkkinen (Bildbyran/Freshfocus)

Trotz guter Chancen erzielten diese auch in der Overtime kein Tor mehr, im Penaltyschiessen brillierte dann Genoni. Der Kilchberger spielt beim EV Zug bisher eine durchzogene Saison, ist statistisch nicht in den Top 10 der Goalies, doch in solchen Momenten spielt er seine Erfahrung aus. In der Offensive stach Andrighetto mit seinem platzierten Hocheckschuss zum 1:0 und seinem schönen Pass auf Karrer zum 2:2 hervor.

Die Schweizer sind vorerst für zwei Jahre an der Euro Hockey Tour dabei, als Ersatz für die ausgeschlossenen Russen. Und gleich im ersten Auftritt zeigten sie, wieso sie sich sportlich dafür eignen. Sie schlugen von Beginn weg ein hohes Tempo an, blieben auch dann kompakt, als die Finnen die Kadenz erhöhten und sie phasenweise in ihrem Drittel einschnürten, und kamen nochmals zurück, als nicht mehr viel darauf hingedeutet hatte. Sonst kein Torschütze, zeigte Karrer beim Ausgleich, wie er mit seinem exzellenten Saisonstart bei Servette an Selbstvertrauen gewonnen hat.

Im Angriff gab die Paradelinie mit Andrighetto, Ambühl und Bertschy den Takt an. Die Zuger Hofmann und Simion, ergänzt durch Lausannes Jäger, konnten nicht kaschieren, dass es ihnen in diesem Winter noch nicht wunschgemäss läuft. Mit seiner Dynamik ist Hofmann, der sich nach seiner turbulenten letzten Saison mit Nationalcoach Patrick Fischer auf einen WM-Verzicht geeinigt hatte, aber allemal ein Pluspunkt.

Das Telegramm Infos einblenden Finnland - Schweiz 2:3 n.P. (0:1, 1:0, 1:1) Gatorade Center, Turku. – 5082 Zuschauer. – Tore: 10. Andrighetto (Ambühl, Bertschy) 0:1. 22. Innala (Suomela, Hakulinen/Ausschluss Thürkauf) 1:1. 44. Karjalainen (Lethonen, Rikola) 2:1. 51. Karrer (Andrighetto, Ambühl) 2:2. – Penaltyschiessen: Björninen, Genoni hält; Andrighetto daneben. Karjalainen, Genoni hält; Jäger übers Tor. Innala, Genoni; Moy 0:1. Lehterä 1:1; Riat 1:2. Lindbohm, Genoni hält. – Strafen: Je 2-mal 2 Minuten. Schweiz: Genoni; Kukan, Marti; Alatalo, Mirco Müller; Rathgeb, Geisser; Karrer; Bertschy, Ambühl, Andrighetto; Simion, Jäger, Hofmann; Künzle, Marco Müller, Moy; Riat, Thürkauf, Rod; Eggenberger. Bemerkungen: Die Schweizer ohne Geering und Senteler (überzählig). Künzle verletzt ausgeschieden.

Fischer versucht den Spagat, das Nationalteam im Hinblick auf die Heim-WM 2026 zu verjüngen, aber trotzdem ein Team zu stellen, das mit den Grossen Finnland, Schweden und Tschechien mithalten kann. Nicht in den Verjüngungsprozess passt der 39-jährige Ambühl, der sein 298. Länderspiel bestritt. «Ambühl ist ein Sonderfall», sagte Fischer vor dem Turnier schmunzelnd. «Er bringt eine unglaubliche Erfahrung rein, und seine Leidenschaft ist ansteckend.»

2017 hatten die Schweizer versuchsweise schon einmal am Karjala-Cup teilnehmen können und alle drei Spiele verloren. Fünf Jahre später zeigten sie in Turku nun ihre spielerische Entwicklung. Weiter geht es am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien, jeweils um 11.30 Uhr Schweizer Zeit. Ihre Gegner werden gewarnt sein.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

