Neues Buch von Julia Franck – Die Eitelkeit von Knausgård ist ihr fremd Julia Franck ist eine der besten Schriftstellerinnen deutscher Sprache. Jetzt erzählt sie von ihrer Kindheit mit einer Mutter, die sie nicht wollte. Kein Roman, aber grossartige Literatur. Martin Ebel

Schreibt Autofiktion, einfach viel weniger selbstverliebt als andere: Die 51-jährige Autorin Julia Franck an der Frankfurter Buchmesse. Foto: Imago Images

Wenn jemand «Ich» schreibt, ist dieses Ich schon ein anderer, eine Person aus schwarzen Zeichen auf weissem Papier, die beim Lesen eine eigene Gestalt gewinnt. So ist es auch mit dem Menschen, der in diesem Buch mal «Ich», mal «das Mädchen» heisst und erlebt, was die Autorin Julia Franck erlebt hat.

Biografisches Material hat sie schon mehrfach bearbeitet und fiktionalisiert. Das unerhört-unerträgliche Ereignis, dass ihr Vater als kleiner Junge in den Nachkriegswirren von der eigenen Mutter an einem Bahnhof ausgesetzt wurde, spann sie im Roman «Die Mittagsfrau» aus, für den sie 2007 den Deutschen Buchpreis erhielt – und eine Million Exemplare verkaufte. In «Rücken an Rücken» stand ein Geschwisterpaar im Zentrum, der Knabe bringt sich um, er ist ihrem Onkel Gottlieb nachgebildet, dessen Gedichte die Autorin in den Roman eingearbeitet hat.