Stephan Lichtsteiner, ist Ihnen nach dem Rücktritt schon langweilig?

Nein, gar nicht. Ich muss eher lernen, so zu planen, dass ich nicht zu sehr in Stress gerate. Wenn man jahrelang im Ausland spielt, hat man seine Freunde und Verwandten nicht gerade in der Nähe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, alle überall zu besuchen. Und in den letzten Tagen habe ich meine erste Trainerausbildung absolviert.