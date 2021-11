Analyse zu einem Polemiker – Die Empfindlichkeiten des Christoph Mörgeli Ein Tweet an einen deutschen Journalisten zeigt: Der abgewählte Nationalrat erträgt Kritik am ehesten dann, wenn er sie selber formuliert. Meinung Jean-Martin Büttner

Christoph Mörgeli lässt sich vor einem Fototermin der Zürcher SVP schminken. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Also das geht gar nicht. Johannes Ritter, Schweiz-Korrespondent der «Frankfurter Allgemeinen», hat die Schweiz als «Land im Abseits» beschrieben. Worauf Christoph Mörgeli, der zum Journalisten umgebaute Politiker, ihn zu einem der «borniertesten Journalisten» erklärt, die fürs Ausland über die Schweiz informierten. «Der Deutsche wohnt in Zürich und berichtet von hier aus regelmässig als Korrespondent für die ‹Frankfurter Allgemeine Zeitung›. Und zwar genauso, wie sich der bundesrepublikanische Bildungsbürger unser Land vorstellen soll.»

Dem Journalisten gab Mörgeli via Twitter einen abschliessenden Rat: «Herr Ritter ist freundlich eingeladen, dieses abseitige Land zu verlassen und dahin heimzugehen, woher er gekommen ist.» Was heisst: Wer als Ausländer die Schweiz kritisiert, soll gehen. Mörgelis Marschbefehl erinnert an den Slogan der Reflexbürgerlichen als Antwort auf die Linken: «Geh doch nach Moskau.»