Er hat es wieder getan. Seit Tagen ist Boris Becker wieder in den Schlagzeilen, und natürlich wusste er, dass es so kommen würde. In einem Werbespot für die deutsche Firma Fensterversand.com wirft er Geld aus dem Fenster, was als ironische Anspielung auf sein früheres Ich verstanden werden kann, aber nicht bei allen gut ankommt. «Schmeissen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster», warnt Becker – und natürlich suggeriert er damit, dass der Verbraucher seine massgeschneiderten Fenster und Türen beim Online-Fachhändler bestellen soll, um günstiger zu kommen.