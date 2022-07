Neuerungen rund um die Street Parade – Die «Energy» kommt zurück Der legendäre Megarave findet wieder im Hallenstadion statt. Für einen anderen Event im Hauptbahnhof ist ein Kampf um die Bewilligung entbrannt – und die Zeit wird knapp. Tina Fassbind

Tanzen bis zum Morgengrauen: Ab 2023 soll im Anschluss an die Street Parade wieder ein Megarave im Hallenstadion stattfinden, so wie hier die «Energy» 2005. Foto: TA

Eigentlich sollten die Raverinnen und Raver an der diesjährigen Street Parade vom 13. August bereits bei ihrer Ankunft auf den Event eingestimmt werden. An einem «Parade Market» im Zürcher Hauptbahnhof wollte der Unternehmer Thomas Bischofberger, Inhaber der Event-Firma Glamourama, die Anreisenden mit «Styling Lounges», «Influencer Stage» sowie Verpflegungs- und Getränkeständen in Empfang nehmen.