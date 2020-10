Raubbau an unserem Planeten – Die Erde «explodiert» Mobilität, Wirtschaft, Energiekonsum: Eine neue Studie zeigt, wie sehr der Mensch die Erde seit 1950 durch unbändiges Wachstum verändert hat. Forscher schlagen ein neues Zeitalter vor: das Anthropozän. Martin Läubli

Rushhour in der indischen Hauptstadt Delhi. Foto: Rajat Gupta (EPA)

Der Mensch sei der letzte Dinosaurier auf Erden, wird oft gespottet. Dieser Vergleich ist nicht so weit hergeholt. Zu diesem Schluss muss kommen, wer die Zahlen einer neuen Studie in «Nature Communications Earth & Environment» studiert. «Der Energieumsatz in den letzten 70 Jahren veränderte unseren Planeten ähnlich wie der Meteoriteneinschlag am Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren», erklärt Mitautor Michael Wagreich vom Institut für Geologie der Universität Wien. Die Naturkatastrophe brachte eine starke Abkühlung der Erde und war für das Aussterben der Dinosaurier mitverantwortlich.

Im Gegensatz zum Meteoriteneinschlag führt jedoch unser Verbrauch an fossiler Energie in Sachen Geschwindigkeit zu einer beispiellosen Erderwärmung. Die Wissenschaftler schätzen, dass der Energieverbrauch der Menschheit seit Mitte des 20. Jahrhunderts höher ist als je zuvor seit Ende der letzten Kaltzeit. Diesen Vergleich bringen die Forscher bewusst: Denn vor rund 11’700 Jahren begann die geologische Epoche des Holozäns. Ihr Beginn markiert das Ende der Kaltzeit und dauert bis heute an. Eine Arbeitsgruppe der Internationalen Union für geologische Wissenschaften, der auch zahlreiche Autoren der neuen Studie angehören, sieht nun eine Zäsur für angebracht.

Die Urbanisierung und die intensive, globalisierte Landwirtschaft haben die Erdoberfläche stark verändert. Die Bodenerosion hat zugenommen, der natürliche Transport von Bodenmaterial (Sedimenten) von den Bergen ins Meer hat sich drastisch verändert. Das zeigt sich am Beispiel von Staudämmen eindrücklich: Heute gibt es weltweit etwa 58’519 grosse Dämme mit Staumauern, die höher als 15 Meter sind. Hinter diesen Bauwerken, so die Autoren, würden Sedimente zurückgehalten, die so gross seien, dass man Spanien mit einer fünf Meter dicken Schicht zudecken könnte. Weltweit ist nur ein Fünftel aller Flüsse (mit einer Länge von mehr als 1000 Kilometern) bis zur Meeresmündung nicht durch Bauwerke unterbrochen.

Geologen finden heute Substanzen wie Blei, Quecksilber, Cadmium oder Plastik in Sedimenten und im arktischen Eis. Die Wissenschaftler schlagen deshalb vor, die neue Epoche des Anthropozäns einzuführen.

Das ist allerdings keine Ehrung für den Menschen, sondern sie steht für ein weiteres Drama in der langen Erdgeschichte. Die Forscher legen anhand einer grossen Zahl an Datenquellen der Wissenschaft und Regierungen einen möglichen Startpunkt der Epoche fest: die Nachkriegszeit um 1950. Vor 70 Jahren begann der Mensch, das Ökosystem Erde hemmungslos auszubeuten. Die Weltbevölkerung «explodierte» und mit ihr die Produktivität und der Energiekonsum. Wir zeigen das in sechs Beispielen auf – die aber nur eine kleine Auswahl darstellen.

Starkes Bevölkerungswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Weltbevölkerung wächst heute gemäss der neuen Studie im Durchschnitt jährlich um rund 70 Millionen Menschen. Mit dem Fortschritt in der Medizin und der Technologie hat sich weltweit nach dem Zweiten Weltkrieg die Lebenserwartung kontinuierlich verlängert. Heute leben knapp 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis Ende des Jahrhunderts 10,88 Milliarden Menschen ernährt werden müssen. «Mehr als die Hälfte der Menschen sind dank der Stickstoffdüngung am Leben, und die Hälfte des Stickstoffs in unserem Körper ist künstlich hergestellt», schreiben die Autoren. Ein Teil des Stickstoffs gelangt schliesslich in die Gewässer und die Atmosphäre. So entsteht zum Beispiel das Treibhausgas N₂O, das auch als Ozonkiller wirkt.

Allerdings weisen Bevölkerungsprojektionen grosse Unsicherheiten auf. Je nach Annahmen bei der Geburtenentwicklung kommen die Modellrechnungen auf andere Ergebnisse. So veröffentlichte die Fachzeitschrift «The Lancet» kürzlich eine globale Bevölkerungsprognose, die von einer Trendwende ausgeht: Diese Resultate zeigen ein Maximum der Weltbevölkerung schon im Jahr 2064 mit 9,73 Milliarden Menschen. Nachher sinkt sie konstant.

Sinnbild für die Überbevölkerung: Ein Zug in Soweto in Südafrika. Foto: Themba Hadebe (AP)

Unbändiges Wirtschaftswachstum

Das technologische Wissen verbreitete sich weltweit nach 1950 rasant, was sich direkt auf das Wirtschaftswachstum auswirkte. Die Forscher der neuen Untersuchung haben die Zitierungen in wissenschaftlichen Studien analysiert. Zwischen 1750 und 1927 wuchsen die Referenzen in der wissenschaftlichen Literatur schätzungsweise um 1,5 Prozent pro Jahr. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, sprang die Zitierungsrate zum Beispiel in den Naturwissenschaften auf etwa 8 Prozent pro Jahr.

Mit dem Wissen stieg die Produktivität. Diese sei bis 1850 linear mit dem Bevölkerungswachstum verlaufen, schreiben die Autoren. Danach begann sich das Wirtschaftswachstum mit der industriellen Revolution zu beschleunigen und stieg dann nach 1950 steil an. Der Gesamtwert von Gütern, Waren und Dienstleistungen wird im Bruttoinlandprodukt ausgedrückt. Es beträgt heute etwa 12’500 Dollar pro Kopf. Die Wirtschaftskraft ist jedoch weltweit ungleich verteilt. China ist im aktuellen Ranking der grössten Volkswirtschaften die Nummer eins, gefolgt von den USA, der Europäischen Union und Indien. In Afrika hingegen beträgt die Wirtschaftsleistung ein Bruchteil jener von Industriestaaten.

Grosser Hunger nach Energie

Bevölkerungswachstum und technologischer Fortschritt führten in den letzten 70 Jahren zu einem enormen Anstieg des Energieverbrauchs. Rund 80 Prozent der Wirtschaftsleistung sind gemäss Studie dem Zugang zu fossiler Energiequellen zu verdanken, sprich Kohle, Erdöl und Erdgas.

Um den enormen Hunger nach Energie in den letzten 70 Jahren aufzuzeigen, versuchten die Forscher, den Energieverbrauch des Menschen im Holozän, also in den letzten rund 12’000 Jahren, abzuschätzen. Auch wenn die Unsicherheit in den Berechnungen gross sind, das Resultat ist dennoch verblüffend: Rund 60 Prozent der gesamten Energie in dieser Zeitepoche konsumierte der Mensch nach 1950. Während der industriellen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg waren Kohle, Erdöl und Wasserkraft die Hauptenergiequellen. In den 1950er-Jahren entstanden dann die ersten Atomkraftwerke, und heute fordern Klimaforscher einen möglichst schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien.

Die Erderwärmung als Folge des Wachstums

Die Forderung der Klimaforscher nach erneuerbarer Energie ist nicht neu. Bereits vor gut dreissig Jahren warnten Wissenschaftler vor dem enormen Konsum fossiler Energie. Die gigantische Nachfrage hat Konsequenzen für die Erde. Die CO₂-Emissionen haben sich seit 1950 versechsfacht, eine Trendwende ist noch nicht erkennbar. Seither hat sich die Erdoberfläche im globalen Durchschnitt um 0,9 Grad Celsius erwärmt. Die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre ist gemäss den Autoren so hoch wie noch nie in den letzten drei Millionen Jahren. Die Erde reagiert auf diese Erwärmung: Das Meereisvolumen in der Arktis und die alpinen Gletscher schmelzen dramatisch. Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich – und damit steigt auch das Risiko für Küstenerosion und Überschwemmungen in den Megastädten an den Meeresküsten.

Zudem steigt das Risiko zum Beispiel für extrem heisse Sommer in unseren Breitengraden, ebenso für Starkniederschläge – und damit für Überschwemmungen und Erdrutsche. Dürren werden weltweit keine Seltenheit mehr sein. Die Stärke der Wirbelstürme wird zunehmen, wenn sich die Erde weiterhin erwärmt.

Zahl der Autos übertrifft die Milliardengrenze

Allein in den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Motorfahrzeuge fast verdreifacht. Heute sind weltweit mehr als 1,2 Milliarden Fahrzeuge unterwegs, um 1950 waren es 8 Millionen.

Dass rund ein Drittel der globalen CO₂-Emissionen auf den Verkehr zurückgehen, ist inzwischen bekannt. Weniger bewusst ist einem jedoch, wie viele Ressourcen dabei eingesetzt wurden.

Die Verkehrsinfrastruktur ist nicht nur in den USA in den letzten Jahrzehnten enorm ausgebaut worden. Foto: Getty Images

Zum Beispiel in den USA. 1904 gab es ausserhalb der Stadtgebiete etwa 225 Kilometer gepflasterte Strassen. Heute ist das Strassennetz 4,3 Millionen Kilometer lang, gebaut mit Asphalt oder Beton. So seien 20,6 Milliarden Tonnen Sand und Kies verwendet worden. «Die Chinesische Mauer besteht aus etwa 400 Millionen Tonnen Stein», schreiben die Forscher. Weltweit gibt es rund 64 Millionen Kilometer Strassen und Autobahnen. Dafür wurden schätzungsweise 200 Milliarden Sand und Kies verbaut.

Enormer Zementverbrauch

Der Brite Joseph Aspdin liess 1824 sein Verfahren zur Zementherstellung patentieren. Er nannte das Produkt Portland Zement. Bis 1950 wurde relativ wenig von diesem neuen Baustoff produziert. Heute werden etwa 4 Milliarden Tonnen Zement pro Jahr hergestellt, daraus entstehen dann etwa 27 Tonnen Beton. Diese Zahl ist Ausdruck einer gigantischen Bautätigkeit weltweit – namentlich in China ist sie ungebremst.

Mit dem Einsatz von Zement beziehungsweise Stahl- oder Faserbeton gelangen verschiedene neue Stoffe in die Umwelt, von denen wir die Langzeitwirkung auf die Organismen auf dem Kontinent und im Meer vielfach noch gar nicht kennen. Fasern aus Stahl, Glas, Kunststoff oder Kohlenstoff. Oder Nanopartikel zum Beispiel aus Graphen oder Titan. Bei der Herstellung von Zement gelangt CO₂ in die Atmosphäre.