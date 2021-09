Klimademo in Zürich – «Die Erde kocht vor Wut» Auf der ganzen Welt ist wieder Klimastreik-Freitag. Die Schweizer Demonstrationen starten auf der Polyterasse mit der Rede einer Klimaforscherin – und einem dringenden Appell. Lorenzo Petrò UPDATE FOLGT

Die Klimastreikenden versammeln sich auf der Polyterrasse, um von da durch die Stadt zu ziehen. Foto: Lorenzo Petrò

Parolen wie «SBB statt SUV» oder «Züge statt Flüge» ertönen. Plakate mit den Aufschriften «Die Erde kocht vor Wut», «Klimakiller Nr 1 – Fleisch und Milch» oder «Kurzstreckenflüge nur für Insekten» werden in die Luft gestreckt. Irgendwo sagt eine Jugendliche zu ihren Kollegen: «Immerhin kann die Titanic nicht mehr sinken – das Eis ist ja schon fast geschmolzen.»

Einmal mehr machen Klimaaktivistinnen und -aktivsten an diesem Freitagnachmittag auf sich aufmerksam. Im Vorfeld war die grosse Frage: Wie viele werden sich am ersten «regulären» Klimastreik nach Monaten der Pandemie auf der Polyterrasse versammeln? Würde sie ein Einsatz für einen raschen Ausstieg aus den fossilen Technologien antreiben oder hatte sie das knappe Nein zum CO₂- Gesetz im Juni gelähmt?

Tatsächlich versammeln sich an diesem Freitagnachmittag rund 2000 Aktivistinnen und Aktivisten auf der Polyterrasse zur landesweit koordinierten Klimastreik-Demonstration. Fast alle tragen Masken.

Die jüngste Kundgebung steht ganz im Zeichen der «Klimagerechtigkeit», der Idee also, dass hochentwickelte Industrienationen wie der Schweiz eine besondere Verantwortung haben, ihre historisch hohen Klimagas-Emissionen zu reduzieren. Und dass Klimaschutz sozialverträglich geschehen muss. «Diejenigen, die am stärksten betroffen sind, müssen unterstützt werden», so Anna Lindermeier vom Klimastreik.

Sonia Seneviratne, Autorin des neuesten Berichts des Weltklimarats warnte auf der Polyterrasse vor den Auswirkungen der Klimakrise: «Zivilisation und Landwirtschaft sind noch nie solchen Temperaturen ausgesetzt gewesen. Dieser Sommer hat gezeigt, was das bedeuten kann. Es gibt bereits zu viele Todesfälle, auch in hochentwickelten Ländern.» Doch dank Kundgebungen wie diesen sei die Klimakrise erstmals in in einer breiten Gesellschaft thematisiert worden. Das sei ein grosser Erfolg.

Bedauert die Klimawissenschafterin Seneviratne die Ablehnung des CO₂-Gesetzes. Die Vorlage wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. «Ein grosses Ziel erreicht man schliesslich in kleinen Schritten», sagt sie. Bis 2030 soll das Netto-Null-Ziel dennoch erreicht sein. «Wir machen das ja nicht zum Spass, sondern für eine lebenswerte Zukunft für uns alle.» Die Corona-Krise habe gezeigt, dass der Staat wirkungsvoll eingreifen könne.

Bauarbeiter und Landwirt reden an der Schlusskundgebung

Dann setzt sich der bewilligte Demonstrationszug in Bewegung. Es geht die Rämistrasse hinab. Skandiert wird nur zaghaft, der Umzug erinnert eher an einen Spaziergang. Später zieht der Tross weiter Richtung Hirschengraben und weiter den Limmatquai hoch. Dann geht es via Quaibrücke auf den Bürkliplatz.

Die Rämistrasse hinunter zieht der Tross von Klimaaktivisten Richtung Innenstadt. Foto: Lorenzo Petrò

Vor dem Gebäude der Schweizerischen Nationalbank auf dem Bürkliplatz werden an der Schlusskundgebung ein Bauarbeiter und ein Landwirt erzählen, wie sie und ihre Berufsleute bereits heute von der Klimakrise betroffen sind.

Wenn die Klima-Demo endet, geht es am Bürkliplatz praktisch nahtlos weiter. Ab 18.45 Uhr rollen von anlässlich der Critical Mass durch die Stadt. Die Velodemo fährt wie immer auf einer spontan gewählten Route. Die Stadtpolizei rät deshalb Automobilisten, die Innenstadt grosszügig zu umfahren.

