Rundgang im Zürcher Kunsttempel – Die ersten Einblicke in den Erweiterungsbau des Kunsthauses Nach zwölf Jahren ist der Bau von David Chipperfield fertiggestellt. Nun fehlt nur noch die Kunst im neusten Teil des nun grössten Schweizer Kunstmuseums. Annik Hosmann

Der Eingang des Erweiterungsbaus ist nicht zu übersehen. Foto: Urs Jaudas Die über 1500 Quadratmeter grosse Eingangshalle ist öffentlich zugänglich. Foto: Urs Jaudas In diesen Sälen wird die Sammlung Emil Bührle gezeigt. Das Licht fällt von oben in die Räume. Foto: Urs Jaudas 1 / 6

Das grosse goldene Tor wirkt wie eine Verheissung. Tritt man hindurch, steht man in der riesigen Halle des neuen Erweiterungsbaus des Zürcher Kunsthauses. Umgeben von weissem Marmor am Boden, hellem grauem Sichtbeton an den Wänden und mattglänzenden Messingdetails, fühlt man sich in der über 1500 Quadratmeter grossen Eingangshalle plötzlich ganz klein. 60 Meter lang und breit sowie 21 Meter hoch ist der Bau von David Chipperfield. Diese Grösse und Grosszügigkeit verleiht dem Gebäude Luft und Leichtigkeit.

Als «einen echten Zürcher» bezeichnet André Odermatt, Vorsteher des Hochbaudepartements der Stadt Zürich, den Erweiterungsbau. Trotz hoher Präsenz sei das Bauwerk von Chipperfield vornehm zurückhaltend. Denn nach zwölf Jahren Planungs- und Bauzeit wurden am Freitag die Schlüssel von der Bauherrschaft, der Einfachen Kunstgesellschaft Kunsthaus Erweiterung, an die Stiftung Zürcher Kunsthaus übergeben – symbolisch und virtuell, wie so vieles in diesem Jahr. Einen Schlüssel braucht es ohnehin nicht, das neue Kunsthaus werde mit Badges und Zahlencodes geöffnet und geschlossen, sagte Walter B. Kielholz, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, lachend.