Hilfsmaterial für die Ukraine – Die ersten Schweizer Hilfskonvois sind unterwegs Am Dienstag rollten die ersten Lastwagen aus Bern in die Ukraine. Geladen haben sie 40 Tonnen Güter, welche die Bevölkerung gespendet hat. Benjamin Bitoun

Frauen sortieren bei der ukrainischen Botschaft in Bern gespendete Hilfsgüter für die Bevölkerung der Ukraine. Foto: Christian Pfander

Während in Kiew die Rauchsäulen nach Einschlägen russischer Raketen emporsteigen, wächst 2200 Kilometer entfernt davon in Bern die Hilfe der Schweizer Bevölkerung für die angegriffene Ukraine in den Himmel.