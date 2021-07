Mamablog: Interview mit Kindern – «Die Erwachsenen sind viel frecher als wir!» Wie sehen Primarschüler unsere Welt? Unsere Autorin wollte es genauer wissen und hat mit dreien ein Gespräch geführt. Sabine Sommer

Ein perfekter Tag? «Ich liebe es, wenn am Wochenende kein Programm auf dem Plan steht und ich gemütlich frühstücken kann», sagt Tim. Symbolbild: Getty Images

Normalerweise tauschen sich in diesem Blog Erwachsene darüber aus, was Kinder ihrer Meinung nach brauchen. Doch wie sehen das die Kinder selbst? Deckt sich ihre Sichtweise mit unserer? Was sind ihre Träume und Ängste? Um das herauszufinden, habe ich drei Kinder aus meinem Bekanntenkreis befragt. Tim (11), Luna (9) und Finn (10)*.

Wie sieht ein perfekter Tag für euch aus? Tim – Ich liebe es, wenn ich am Wochenende ausschlafen kann, aufstehe, und noch kein Programm auf dem Plan steht. Meistens lese ich dann ein bisschen Comics, frühstücke gemütlich und schaue mal, was die Nachbarskinder so treiben. Das mag ich viel mehr, als wenn ich gleich wieder wo sein muss, egal, wie toll es dort ist. Ich muss schon während der Woche immer zu einer gewissen Zeit in der Schule sein. Am Wochenende möchte ich einfach mal in den Tag hinein leben. Luna – Ich bin glücklich, wenn mein Bruder mich nicht mit einem riesen Tumult weckt und ich später meinen Schminksalon bei uns auf die Strasse tragen kann. Nur schade, dass sich vor allem Kinder und kaum Erwachsene von mir schminken lassen. Ich kann das nämlich richtig gut.