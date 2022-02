Rätselhafte Megacitys der Urzeit – Die Erzählung über unsere Anfänge ist falsch Der neue Bestseller «The Dawn of Everything» stellt die Menschheitsgeschichte auf den Kopf. Das Faszinierende: Längst versunkene Städte, die nicht in die bisherigen Erzählungen passen. Alexandra Bröhm

Ihr Gehirn unterschied sich nicht von dem unseren: Künstlerische Darstellung einer Steinzeitfrau (aus dem Videogame «Far Cry Primal»). Foto: Ubisoft

Die Landwirtschaft besiegelte unser Schicksal. So lautet die kürzeste Version der Menschheitsgeschichte, die Bestsellerautoren wie Yuval Noah Harari in «Sapiens», Jared Diamond in «Vermächtnis» oder Steven Pinker in «Gewalt» erzählen. Bis vor rund 10’000 Jahren lebten wir als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen, die sich selbst organisierten, in einer Art Naturzustand. Gewalt gab es zwar damals schon, doch Privatbesitz, Hierarchien, Machthunger und Kriege waren unnötig. All das änderte sich, als der Mensch sesshaft wurde, Ackerbau betrieb, Städte baute, komplizierte Strukturen benötigte und Besitz verteidigen musste.