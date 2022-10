Hoffnung auf Frieden in Äthiopien – Die Erzfeinde verhandeln an einem unbekannten Ort in Südafrika In Südafrika beginnen Friedensverhandlungen, um eine Lösung für den Krieg in Äthiopien zu finden. Gibt es Aussichten auf Erfolg? Bernd Dörries aus Kapstadt

Unterstützung für Äthiopiens Armee: Protest in Addis Abeba. Foto: Amanuel Sileshi (AFP)

Schaut man sich an, was Ministerpräsident Abiy Ahmed in diesen Tagen auf seinem Twitter-Kanal verbreitet – man könnte den Eindruck bekommen, Äthiopien bestehe derzeit vor allem aus blühenden Landschaften, aus Aufbruch, Optimismus und Fröhlichkeit. Abiy besucht eine Bananenplantage, üppige Weizenfelder kurz vor der Ernte, er weiht eine Bibliothek ein und zeigt sich herzlich im Gespräch mit Staatschefs aus der Region.

Abiy scheint sich in einer Art Parallelwelt zu bewegen, grosse Teile seines Landes befinden sich im womöglich schlimmsten Krieg der Welt – den jene Welt aber grösstenteils genauso ignoriert wie der Ministerpräsident auf seinem Twitter-Profil.

Zehntausende gestorben

Im Norden des Landes stehen sich Hunderttausende Soldaten gegenüber, in einem Konflikt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Journalisten dürfen nicht ins Kriegsgebiet reisen, die Telekommunikation ist gekappt. Zehntausende Menschen sollen seit November 2020 gestorben sein, Millionen Menschen sind auf der Flucht oder auf Lebensmittelhilfen angewiesen, die aber die Konfliktregion nicht ausreichend erreichen.

Heute Montag sollen an einem noch unbekannten Ort in Südafrika Friedensverhandlungen beginnen, die von den ehemaligen Präsidenten Kenias und Nigerias moderiert werden. Doch die Hoffnungen halten sich in Grenzen. Die äthiopische Bundesarmee unter Führung von Abiy Ahmed hatte zuletzt mit den Verbündeten aus Eritrea deutliche Geländegewinne vermeldet. Sein Sicherheitsberater stimmte zwar den Gesprächen zu, kritisierte aber gleichzeitig jene wenigen Staaten, die Äthiopien überhaupt noch dazu auffordern, auf Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung zu verzichten, und sprach von «falschen Anschuldigungen».

Dabei sind die Morde, Verschleppungen und Vergewaltigungen gut belegt, zuletzt sollen äthiopische und eritreische Soldaten im Dorf Shimblina in der Region Tigray 46 Zivilisten hingerichtet haben. Es ist ein grausamer Ausblick auf das, was noch kommen könnte. Ziel von Abiy und dem mit ihm verbündeten Präsidenten Eritreas, Isayas Afewerki, ist offenbar die vollständige «Zerstörung» der Gegner in Tigray, so sagte es Abiy einmal. Er klingt nicht so, als sehe er grossen Verhandlungsspielraum.

Immer wieder haben beide Seiten zumindest indirekt eingestanden, dass es für diesen Krieg keine militärische Lösung gibt.

Für Abiy ist es ein Kampf um die territoriale Einheit Äthiopiens und das künftige Machtzentrum von Afrikas zweitbevölkerungsreichstem Land. Die Tigray sind nur eine kleine Minderheit der etwa 120 Millionen Äthiopier, stellten aber viele Jahrzehnte lang die Elite im Vielvölkerstaat. Mit dem Amtsantritt von Abiy kam 2018 erstmals ein Vertreter der grössten Gruppe der Oromo an die Macht und kündigte an, die Befugnis der einzelnen Bundesstaaten beschneiden zu wollen. Die Tigray zogen sich beleidigt nach Norden zurück, hielten illegale Wahlen ab und griffen die Bundesarmee an. Der Konflikt eskalierte.

Verbündete: Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed (l.) mit Eritreas Präsident Isayas Afewerki. Foto: EPA

Abiy brachte grosse Teile Tigrays unter seine Kontrolle, dann schlugen die Gegner zurück und marschierten bis etwa 200 Kilometer vor die Hauptstadt Addis Abeba, nun dreht sich alles wieder. Immer wieder haben beide Seiten zumindest indirekt eingestanden, dass es für diesen Krieg keine militärische Lösung gibt, sie suchen sie aber dennoch. Eritrea hat eine Mobilmachung ausgerufen, den Truppen des Nachbarlandes werden besonders brutale Verbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung vorgeworfen.

Völkermord verhindern

Für Eritreas Präsident Isayas Afewerki ist Rache wohl das Hauptmotiv, um sich an diesem Krieg zu beteiligen, 20 Jahre lang bekriegte er sich mit Äthiopien im Kampf um ein paar Wüstenkäffer, auf der anderen Seite befehligten damals die Tigray die Truppen des Erzfeindes. Ohne Isayas wird es keinen Frieden geben, er sitzt aber gar nicht mit am Tisch, wenn in Südafrika über Frieden verhandelt wird.

Es gebe nur noch «ein sehr kleines Zeitfenster, um einen Völkermord zu verhindern», sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation (WHO), vor wenigen Tagen. «Es gibt weltweit keine andere Situation, in der sechs Millionen Menschen fast zwei Jahre lang unter Belagerung gehalten werden.» Tedros stammt selbst aus der Region Tigray und diente dem autoritären Regime lange Zeit als Minister – Abiy sieht ihn als Teil der alten Machtclique, die es zu beseitigen gelte. In der Sache aber geben viele Tedros recht.

Kinder gehen nicht zur Schule

Die Vereinten Nationen werfen Abiy vor, Hunger als Waffe zu benutzen, die Region Tigray ist weitgehend von Hilfe abgeschnitten, Handel, Verkehr, Bankdienstleistungen, Strom und Telekommunikation sind unterbunden, obwohl Abiy immer wieder versprochen hatte, den Würgegriff zu lockern.

Die Unesco hat gerade ermittelt, dass in Äthiopien derzeit aufgrund des Krieges etwa 45 Prozent der Schüler nicht zur Schule gehen, einer der schlechtesten Werte weltweit. Das Bildungsministerium hat gleichzeitig mehrere Millionen Euro für den Krieg gesammelt, die eigentlich für die Bildung da sein müssten.

