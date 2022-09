Pächterwechsel beim Flussbad – Die Ess-Container am Letten müssen Platz machen für Neues Unzählige Gastronominnen und Gastronomen haben sich bei der Stadt um den oberen Letten beworben. Nun ist klar: Das altgediente Primitivo verschwindet, auf dieses folgt das Gump. Emil Bischofberger

Die Container des Primitivo spiegeln sich nicht mehr lange in der Limmat. Foto: Reto Oeschger

Selten ist ein städtischer Gastronomiebetrieb so umworben worden. 18 Bewerbungen gingen bei der Stadt ein, nachdem diese die Pacht des Lokals am Oberen Letten im Mai neu ausgeschrieben hatte. Nun gab sie ihren Entscheid bekannt: Wenn die nächste Aussensaison am 1. April 2023 beginnt, wird das Restaurant beim beliebten Badeplatz an der Limmat neu gestaltet wiedereröffnet.