Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Die etwas andere Durststrecke in der Migros-Zentrale Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Renovationsarbeiten am «Guggi»

Wo essen die Migros-Angestellten? Mario Irminger, Präsident der Generaldirektion. Foto: PD

Nicht die neue Supermarkt AG, sondern etwas viel Profaneres beschäftigt die Migros-Angestellten von Chef Mario Irminger in der Konzernzentrale am Zürcher Limmatplatz derzeit am meisten: der Umstand, dass das Betriebsrestaurant geschlossen ist.

Bis voraussichtlich Ende Jahr dauern die Renovationsarbeiten am «Guggi», wie die Kantine mit einer Kapazität von bis zu 1350 Mittagessen intern genannt wird. In dieser Zeit müssen die Angestellten ihr Mittagessen selbst mitbringen, sich in den Gastrobetrieben in der Umgebung verpflegen oder sonst: von Anfang an den ganzen Tag im Homeoffice bleiben.

Welches ist nun die günstigste, angenehmste, umweltfreundlichste oder gesündeste Variante? Diese Frage wird derzeit intern täglich und mindestens so ausführlich diskutiert wie die anstehende Reorganisation.

Netflix mischt sich in den Schweizer Tourismus ein

Simon Bosshard, Leiter Märkte Ost bei Schweiz Tourismus. Foto: ST

Es ist nicht lange her, dass wegen einer Netflix-Serie auf dem Bootssteg der Berner Gemeinde Iseltwald ein Drehkreuz aufgestellt wurde. Schliesslich sollten die vielen koreanischen Touristen auf der Suche nach einem der Drehorte der südkoreanischen Serie «Crash Landing on You» auch etwas Geld vor Ort lassen.

Nun mischt sich Netflix schon wieder in den Schweizer Tourismus ein. An einer internationalen Tourismustagung in Vitznau LU am Mittwoch wurde die Präsentation von Simon Bosshard, Leiter Märkte Ost bei Schweiz Tourismus, mehrfach durch die Netflix-App unterbrochen, die sich hartnäckig auf dem Vorführgerät updaten wollte. Nicht einmal vom gerade gezeigten Werbefilm mit King Roger liess sie sich abhalten.

Ein weiteres Drehkreuz musste deshalb jedoch nicht aufgestellt werden. Nur die Frage nach dem Netflix-Passwort des Vorführers konnte sich einer der Anwesenden nicht verkneifen.

Dosenbach eröffnet Flagship-Store in Thun

Paris, London oder New York: Bekannte Modemarken wie Louis Vuitton, Tommy Hilfiger oder Uniqlo sind

in den Metropolen an besten Einkaufslagen mit ihren sogenannten Flagship-Stores präsent. In diesen Super-Filialen präsentieren sie der Kundschaft ihre Auslagen im besten Licht und Ladendesign. Auch

in der Schweiz gibt es diese modischen Flaggschiffe – sie sind unter anderem an der Zürcher Bahnhofstrasse zu finden.

Wie langweilig, dachte sich da wohl Dosenbach-CEO Jürgen Pinggera. Der Schuhhändler verkauft vor allem Schuhe im Niedrigpreissegment. Vielleicht auch, weil seine Kundschaft eben nicht nur die Bahnhofstrasse entlangflaniert, entschied sich der Schuhhändler, der zur Deutschen Deichmann-Gruppe gehört und in der Schweiz 200 Filialen betreibt, seinen neusten Flagship-Store in Thun BE zu eröffnen.

Was im ersten Moment Augenreiben verursacht, ist vielleicht gar ein genialer Schachzug: Ist doch das Berner Oberland besonders bei asiatischen Touristen beliebt, und vor allem die Chinesinnen und Chinesen sollen ja wieder die Schweiz bereisen. So will sich Dosenbach vielleicht eine neue Zielgruppe erschliessen.

Thomas Gottstein spielt mit Gerhard Schröder

Gespräche auf dem Golfplatz: Thomas Gottstein, ehemaliger CEO der Credit Suisse. Foto: PD

Vor einigen Tagen wurde in Zürich einstige Bank- und Politprominenz gesichtet. Ex-Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder kamen für einen Schlagabtausch der anderen Art zusammen: Auf dem Golfplatz des Zürcher Luxushotels Dolder Grand schwangen sie die Schläger.

Golfplätze haben ja den Ruf, besonders angesagte Orte für Geschäftsgespräche zu sein. Welchen Deal die beiden Herren bei der Golfpartie in trockene Tücher bringen – oder einlochen – wollten, konnte allerdings nicht eruiert werden. Denn zwei stämmige Bodyguards bewachten das prominente Putten. Wer die Golfpartie letztendlich gewann, ist daher leider auch nicht bekannt.

