Nationalismus im Europaparlament – «Die EU muss sterben» Die Europafeindlichkeit rechtsradikaler Parteien wie der AfD kann die Politik der Europäischen Union nachhaltig ändern – doch ist das nun gut oder schlecht?

Der AfD-Politiker Björn Höcke drückt es so aus: «Die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.» (Mai 2021) Foto: Filip Singer (AFP)

Ein kalter Wind weht durch Europa. In vielen Ländern hat die zunehmende Popularität rechter bis rechtsradikaler Parteien Angst ausgelöst in der politischen Mitte. Gerät hier etwas ins Rutschen? Sind der Rechtsstaat und die liberale Demokratie in Gefahr? Könnten die Rechten in Zukunft etwa die gesamte europäische Politik dominieren und sie nach ihren Vorstellungen ummodeln?

Seit den 1980er-Jahren erstarkt die europäische Rechte in mehreren Wellen, denen jeweils Rückschläge folgten. Was jedoch in der jüngeren Vergangenheit geschehen ist, zunächst in Nord- und Mittelosteuropa, dann in der Mitte, nun auch in den Südländern, scheint zum Dauerhoch auf neuem Niveau zu werden. Europa muss sich darauf einrichten, dass autoritäre, nationalistische Parteien und Bewegungen langfristig ein Viertel bis ein Drittel der Wähler an sich binden, teilweise sogar mehr.

Von einem Randphänomen sind sie zu einem festen Bestandteil der politischen Landschaft geworden, mancherorts bestimmen sie die Politik längst massgeblich mit.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist Chefin der postfaschistischen Fratelli d’Italia. Foto: Andreas Solaro (AFP)

In Finnland hat die Nationale Sammlungspartei mit der rechtspopulistischen Partei Die Finnen eine Koalition gebildet, in Schweden lassen sich konservative und liberale Parteien von den reaktionären Schwedendemokraten unterstützen. In Österreich führt die FPÖ in Umfragen und könnte im kommenden Jahr die Wahl gewinnen. In Italien stellen die Fratelli d’Italia in Georgia Meloni die Premierministerin. In Griechenland zogen die neonazistischen Spartaner jüngst ins Parlament ein, wo schon zwei nationalistische Parteien sitzen. Gegen Trend resultierten bei den Wahlen in Spanien Verluste der rechtsextremen Vox-Partei.

In Polen und Ungarn sind Nationalpopulisten schon seit langem an der Macht. In Frankreich wird es immer wahrscheinlicher, dass Marine Le Pen die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen kann. In Deutschland überflügelt die AfD in Umfragen die Kanzlerpartei SPD. Und auch bei der Europawahl im kommenden Jahr werden rechtsradikale Parteien voraussichtlich stark zulegen.

Ein einzelner Grund für diese Erfolge lässt sich schwer benennen, in jedem Land ist der Kontext ein anderer. Daten des «European Social Survey» legen nahe, dass sich an den inhaltlichen Ansichten der Bürgerinnen und Bürger wenig verändert hat, auch nicht beim Thema Migration. Gewachsen ist aber in den vergangenen Jahren ihr Unmut über Fehler der traditionellen Parteien, über Skandale und Versäumnisse.

Er verkörpert die Arroganz wie kaum ein anderer: Der französische Präsident Emmanuel Macron während einer Pressekonferenz im Élysée-Palast in Paris im Juli. Foto: Christophe Ena (Keystone)

Und vielleicht auch über eine gewisse Selbstgefälligkeit liberaler Bildungseliten, die nach Ansicht von Kritikern unter dem Mantel der Meritokratie vor allem ihre eigenen Privilegien hüten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verkörpert diese Arroganz wie kaum ein anderer, wenn er Arbeitslosen auf der Strasse erklärt, sie müssten sich doch nur ein bisschen mehr anstrengen, um die Ecke gebe es zehn Jobs für sie.

Gleichzeitig werden Ängste und Ressentiments von rechts bewusst geschürt und herbeigeredet. In den ostdeutschen AfD-Hochburgen etwa ist der Ausländeranteil vergleichsweise gering. Aufnahme, Verteilung, Unterbringung und Integration von Asylbewerbern sind ebenso lösbare Probleme wie der Umgang mit dem Islam. Wenn vom «Versagen» der EU in der Flüchtlingspolitik die Rede ist, gerät oft in Vergessenheit, dass es gerade Länder wie Ungarn und Polen sind, die jegliche Einigung torpedieren.

Rechte Parteien mässigen ihren Ton

Den Nationalpopulisten gelingt es immer besser, den Diskurs über diese Themen in eine identitäre Richtung zu lenken, ihn als Kampf der Zivilisationen erscheinen zu lassen. Und ihre xenophobe Ideologie noch dazu in den Mainstream der Ideen einzuschleusen.

Bestes Beispiel dafür ist die rassistische, teils antisemitische Verschwörungstheorie vom «grossen Austausch», wonach jüdische oder andere Eliten angeblich planen, die weisse Mehrheitsbevölkerung westlicher Staaten durch Nichtweisse und Muslime zu ersetzen. In Frankreich kommen radikal rechte Politiker bei jeder Gelegenheit auf diese identitäre These zu sprechen, die der Autor Renaud Camus 2011 in die Welt setzte. Auch die Italienerin Meloni hat darauf angespielt. So wird Rechtsextremismus salonfähig.

Europapolitisch haben viele radikal rechte Parteien, angefangen mit Le Pens Rassemblement National, den Ton zuletzt etwas gemässigt. Aus der EU wollen sie vorerst nicht austreten, sondern sie lieber von innen verändern. Die AfD hat sich zwar radikalisiert, propagiert aber «nur» die Neugründung der EU als «Bund europäischer Nationen». In der Währungspolitik zeigen sich die Rechtsparteien kooperativ. Auch bei der Unterstützung der Ukraine ziehen sie weitgehend mit – zumindest dort, wo sie in der Regierung sitzen.

Die freiwillige Übertragung von immer mehr Souveränität an eine übergeordnete Instanz sollte den Rückfall in dunkle Zeiten verhindern und den Frieden sichern.

Inwieweit das nur Camouflage ist, um seriös zu wirken oder an die Macht zu kommen, wird sich zeigen. Führende bürgerliche Europa-Politiker wie der Deutsche Manfred Weber (CSU) sehen darin jedenfalls offenbar die Basis für eine mögliche Zusammenarbeit, etwa mit der italienischen Meloni-Partei.

Was inhaltlich passieren könnte, wenn nationalpopulistische, rechtsradikale Parteien und Regierungen deutlich mehr Einfluss in der EU bekämen, liegt auf der Hand: Die ambitionierte europäische Klima- und Umweltpolitik würde wahrscheinlich zunehmend blockiert, wenn nicht gar zurückgedreht. Das Asylrecht käme noch stärker unter Druck. Verstösse gegen die Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedsstaaten würden künftig wohl öfter ignoriert. Das ganze Design der EU könnte sich ändern.

Das europäische Projekt verstand sich von Beginn auch als Reaktion auf den übersteigerten Nationalismus, der den Kontinent gleich zweimal ins Elend gestürzt hatte. Die freiwillige Übertragung von immer mehr Souveränität an eine übergeordnete Instanz sollte den Rückfall in dunkle Zeiten verhindern und den Frieden sichern.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, im Juni 2023 in Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata (AFP)

Nationalisten schwebt eine Kooperation vor, doch ist es eine der Vaterländer, der souveränen Staaten. Deren wichtigster Zweck wäre es, die europäische «Kultur» oder «Zivilisation» gegen angebliche Bedrohungen zu schützen. Aus der antinationalistischen, kosmopolitischen, strukturell progressiven EU könnte eine nationalistische, rückwärtsgewandte, auf wenige Punkte beschränkte Kooperation von Regierungen werden. Der AfD-Politiker Björn Höcke drückt es so aus: «Die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.»

So wie das politische System der EU beschaffen ist, liessen sich solche Pläne wohl nur teilweise und sehr langfristig umsetzen. Schon 2024 aber könnte die neue Spitze der EU-Kommission von einer Weber-Meloni-Rechtskoalition gewählt werden. Das wäre eine Art Tabubruch.

Linke Parteien im Dilemma

Europas Sozialdemokraten, sagt Hans Kundnani vom britischen Thinktank Chatham House, sollten sich dann überlegen, ob sie in die Opposition gehen, so weit das in Brüssel möglich ist. Was der EU einerseits guttun könnte, weil es ein Schritt hin zu einer Normalisierung des politischen Prozesses wäre. Denn bisher stecken nach Ansicht Kundnanis gerade linke Parteien in einem Dilemma. Folgten sie ihrer Überzeugung und lehnten sich etwa gegen die strengen Brüsseler Haushaltsregeln auf, stünden sie schnell als EU-Skeptiker da.

Schliesslich bedeuten diese Regeln immer auch ein Mehr an Integration. Im Zweifel stimmen Mitte-links-Parteien daher lieber «für Europa». Auch deshalb stecken sie im Europäischen Parlament in einer informellen Dauerkoalition fest. Es existiert kein substanzielles Gegeneinander von regierender Mehrheit und Opposition, wie es in den Mitgliedsstaaten die Regel und für ein Gemeinwesen demokratisch gesünder ist.

Gäbe es das, könnte über Sachthemen intensiver gestritten werden, die europäischen Wählerinnen und Wähler hätten eine wirkliche Wahl. Andererseits, sagt Kundnani, laufe die EU durch eine stärkere Politisierung auch Gefahr, auseinanderzubrechen. Denn vor allem bei wirtschaftspolitischen Themen liege die Konfliktlinie nicht nur zwischen links und rechts, sondern auch zwischen Nord- und Südeuropa.

Doch vielleicht erzwingt der Aufmarsch von rechts eine solche Politisierung. Das könnte dazu führen, dass die EU als solche oder zumindest einzelne Politikbereiche infrage gestellt würden. Was als selbstverständlich galt, müsste neu begründet werden. Europa geht turbulenten Zeiten entgegen.

