Erdöl-Embargo mit Folgen – Die G7-Staaten verzichten auf russisches Öl – was das für uns bedeutet Wichtige Wirtschaftsnationen, wie die USA und Grossbritannien, verschärfen die Sanktionen gegen Russland. Auch die EU will kein Öl mehr aus Russland beziehen. Das dürfte die Preise weiter antreiben. Jorgos Brouzos Philipp Felber-Eisele

Eine Raffinerie bei Köln: Bald soll hier kein russisches Öl mehr verarbeitet werden. Foto: Martin Meissner (Keystone)

Am Sonntagabend kündigten die Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer an, dass sie schrittweise den Bezug russischen Öls beenden werden. Das erklärten die Staats- und Regierungschefs der USA, Grossbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Japans und Kanadas in einer gemeinsamen Online-Konferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.