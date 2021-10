Tabellenführer Gottéron – Die ewigen Verlierer gehören plötzlich zu den besten Europas

Fribourg Gottéron – Die ewigen Verlierer gehören plötzlich zu den besten Europas Sie waren noch nie Schweizer Meister, kannten jahrelang nur Hohn und Spott. Nun hat sich Fribourg Gottéron eine neue Mentalität zugelegt . Mit Erfolg. Reto Kirchhofer

Jubel im Akkord: Gottéron mit Samuel Walser, Nathan Marchon, Mauro Jörg und Philippe Furrer (von links) reiht Sieg an Sieg. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ohne Punktverlust in der Champions Hockey League, neun Siege in Folge und Platz eins in der National League: Gottéron fliegt. Woher kommt dieses Selbstverständnis des Gewinnens? Verteidiger Philippe Furrer sagt: «Ein Hoch kommt nicht von heute auf morgen. Wir ernten die Früchte der Arbeit vergangener Jahre.»

Der 36-jährige Berner zieht die Parallele zum EV Zug: «In Zug haben sie nicht die Frage gestellt, ob sie Meister werden, sondern wann. Dieses Denken zog sich durch: bei der Infrastruktur, den Transfers, der Strategie. Bei Gottéron sehe ich ein ähnliches Mindset.»