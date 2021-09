Ein Leben mit Elefanten – Die Ex-Bankerin, die jetzt Safaris anbietet Isabelle Tschugmall kündigte ihren Job in der Finanzbranche, um in Afrika den Umgang mit Wildtieren zu lernen. Nun arbeitet sie als Safari-Guide in Botswana. Mathias Morgenthaler

«Es gibt niemanden in der Schweiz, der etwas Ä hnliches macht und mit dem man mich vergleichen könnte» , sagt Isabelle Tschugmall. Foto: Sabina Bobst

Die Exotin, die Furchtlose, die Verrückte: Das sind Zuschreibungen, die Isabelle Tschugmall regelmässig hört. Bei einem früheren Arbeitgeber hiess es, sie lache zu oft und zu laut.

Spätestens da wusste die Zürcher Oberländerin, dass sie im falschen Film war. Nach fünf Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Zürcher Kantonalbank war sie teilzeitlich im Marketing einer Pharmafirma tätig und studierte daneben Kommunikationswissenschaften.

Und auch sonst war alles perfekt aufgegleist, der Partner, die Wohnung in Rüschlikon ZH, die Aussicht auf Familie. Da spürte Tschugmall zum ersten Mal, dass sie nicht in diesem goldenen Käfig bleiben wollte. Die damals 25-Jährige schrieb sich für ein Auslandsemester in Peking ein und lebte in der fremden Metropole mit 30’000 Studierenden auf einem Campus.