Gesehen & gehört – Die Exil-Strategie und warum SVP und SP einig sind Bleibt der Zürcher Kantonsrat in Oerlikon? Braucht Thalwil ein Parlament? Kommt Hanf in den Garten des Ex-Polizeichefs? Hier gibts Antworten. Pascal Unternährer

In der Messehalle in Zürich-Nord können die Abstandsregeln beachtet werden. Foto: Pascal Unternährer

Der Bundesrat lockert den Lockdown, es lockt das Rathaus. Viele im Kantonsrat möchten das Corona-Exil in Oerlikon Exil sein lassen und zurück an die Limmat. Martin Hübscher (SVP) etwa vermisst den «besseren Debatten-Groove»: «Ich möchte möglichst schnell zurück, auch aus Kostengründen.» Tatsächlich kostet eine Ratssitzung in der Messehalle bis zu 70’000 Franken zusätzlich.