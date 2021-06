Volksinitiative gegen Kampfjet - Die F-35-Kritiker sind parat zum Gegenangriff

Volksinitiative gegen Kampfjet – Die F-35-Kritiker sind parat zum Angriff GSoA, SP und Grüne haben eine fixfertige Volksinitiative gegen den umstrittenen US-Jet in der Schublade. Doch ein Sieg vor dem Volk wird für sie schwieriger, als viele denken. Markus Häfliger

Der ewige Kampf der GSoA gegen Kampfflugzeuge – hier bei der Einreichung des Referendums «Nein zu den Kampfjet-Milliarden» im Juni 2020 mit Priska Seiler Graf und Carlo Sommaruga (beide SP). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die politische Bombe spart sich der Bundesrat für seine letzte Sitzung vor der Sommerpause auf. Erst am nächsten Mittwoch will er entscheiden, welchen neuen Kampfjet er für die Luftwaffe kaufen will.

Das sagte Bundesratssprecher André Simonazzi nach der Sitzung am Mittwoch. Und dann machte Simonazzi eine Nachbemerkung, die er sonst kaum je macht. Sie offenbart, wie brisant und kompliziert das Kampfjetdossier ist. Der Bundesrat, sagte Simonazzi nämlich, habe diesen Mittwoch zunächst einmal darüber diskutieren müssen, wie genau er das Dossier diskutieren wolle.

Politisch so richtig heiss geworden ist das Dossier am Montagabend: Die SRF-«Rundschau» und die NZZ meldeten praktisch gleichzeitig, Verteidigungsministerin Viola Amherd (Mitte) favorisiere überraschend den modernsten und umstrittensten der vier getesteten Jets: den amerikanischen Tarnkappenflieger F-35.

5000 wollen Signaturen sammeln

Sollte die Landesregierung sich tatsächlich für den F-35 entscheiden, wäre das eine politische Kriegserklärung gegen die Linke im eigenen Land. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), SP und Grüne haben schon im Mai angedroht, dass sie gegen einen US-Jet sofort eine Volksinitiative lancieren würden (lesen Sie hier mehr darüber).

Kampfflugzeug des Typs F-35: Gegen diesen US-Jet würden die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), SP und Grüne eine Volksinitiative lancieren. Foto: Keystone

Inzwischen haben sie ihre Drohung konkretisiert. Das Initiativprojekt ist so weit fortgeschritten, dass die Initianten nur noch auf den Knopf drücken müssen. Auf der Website der GSoA haben bis zum Mittwoch schon rund 5000 Personen ihre Bereitschaft erklärt, selber Signaturen zu sammeln.

GSoA-Sekretär Jonas Kampus wird noch konkreter: Falls der Bundesrat die F-35 wähle, werde man die Initiative «kurz nach den Sommerferien» lancieren. «Das ist beschlossene Sache.» Offen sei nur noch das konkrete Datum. Auch bei der SP sind die Würfel gefallen. Zwar müsse noch der Parteitag vom 28. August die Initiative definitiv bewilligen. «Doch das ist nur noch eine Formsache», sagt SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf.

Auch den Initiativtext haben die Initianten mit der Bundeskanzlei bereits bereinigt. Die Initiative will die Bundesverfassung laut Kampus um diese drei Sätze ergänzen. «Der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge des Typs F-35 Lightning II. Das Armeebudget wird entsprechend angepasst. Diese Bestimmung tritt am 1.1.2040 ausser Kraft.»

Ein Produkt in der Verfassung?

Das bedeutet, dass zum ersten Mal der Name eines kommerziellen Produkts in der schweizerischen Bundesverfassung stehen soll. In ihrem ursprünglichen Entwurf wollten die Initianten sogar die Herstellerfirma Lockheed Martin namentlich nennen. Doch davon habe die Bundeskanzlei abgeraten, sagt Kampus.

Sollte der Bundesrat sich (wider Erwarten) für den zweiten US-Jet, die F/A-18 Super Hornet, aussprechen, würde der Initiativtext entsprechend angepasst.

Kaum jemand zweifelt daran, dass die Initiative zustande kommen wird. Anfang der 1990er-Jahre brauchte die GSoA nur 34 Tage, um über 180’000 Unterschriften für eine ähnliche Initiative zu sammeln. Sie richtete sich damals gegen die Beschaffung der F/A-18-Flieger, scheiterte aber vor dem Volk deutlich.

Auf den ersten Blick scheinen die Chancen für die Anti-F-35-Initianten sehr gut. Auf den zweiten Blick wird es für sie aber komplizierter.

Dieses Mal hat das Volk eigentlich bereits Ja gesagt zu neuen Kampfjets – allerdings nur im Grundsatz und nicht zu einem konkreten Flugzeugtyp. Am 27. September 2020 sagte eine knappe Mehrheit von 50,1 Prozent der Stimmberechtigten Ja zu einem Kostendach von 6 Milliarden Franken. Nur gerade 8515 Stimmen gaben damals den Ausschlag.

Jetzt lautet die 6-Milliarden-Franken-Frage: Fällt dieses extrem knappe Abstimmungsresultat anders aus, wenn die Gegner gegen einen konkreten Flugzeugtyp Kampagne führen können?

Ständemehr ist die Knacknuss

Auf den ersten Blick scheinen die Chancen für die Anti-F-35-Initianten sehr gut. Auf den zweiten Blick wird es für sie aber komplizierter.

Denn anders als bei der Referendumsabstimmung im September müsste die Initiative dieses Mal auch das Ständemehr erreichen. Und davon waren die Kampfjetgegner im September viel weiter entfernt, als es das knappe Volksmehr erahnen lässt. Nur acht Kantone stimmten damals mehrheitlich Nein, darunter fünf welsche Kantone und das Tessin. In der Deutschschweiz stimmten nur die beiden Basel Nein.

Achtzehn Kantone stimmten mehrheitlich für neue Kampfjets – teilweise mit Mehrheiten von deutlich über 60 Prozent. Dieses Ständemehr zu kehren, wird für die Initianten die ganz grosse Herausforderung werden.

Doch vielleicht geht der Bundesrat nicht einmal dieses Restrisiko ein – indem er sich doch nicht für die F-35 entscheidet, sondern für einen der beiden europäischen Jets, die Rafale oder den Eurofighter.

