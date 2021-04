Corona in den Schulen – Die Fallzahlen steigen in der Stadt Zürich stark an Das Schuldepartement der Stadt Zürich meldet viermal mehr Ansteckungen als Anfang März. Betroffen ist vor allem die Unterstufe. Daniel Schneebeli

Spucken für den Massentest im Schulhaus Milchbuck. Foto: Anna-Tia Buss

In einem Newsletter informierte Schulvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) am Mittwoch die Eltern von Stadtzürcher Schulkindern über die Corona-Situation in den Schulen. Demnach wurden in der vergangenen Woche 80 neue Covid-Fälle gemeldet – 59 Kinder und Jugendliche und 21 Lehrpersonen. Das sind viermal mehr als in der Kalenderwoche 9, Anfang März. Damals waren es 20 Fälle – 14 Kinder und 6 Lehrpersonen. In der Gesamtbevölkerung ist die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen derzeit lediglich rund dreimal so hoch – 142 Personen Anfang März und 451 Personen am Mittwoch.

Damit werden die Spitzenwerte vom letzten November noch nicht ganz erreicht, damals waren es 410 neue Fälle im ganzen Monat. In der laufenden Woche gingen auf dem Schuldepartement bis Mittwochmittag erneut 45 Meldungen über neue Fälle ein, wie Sprecher Marc Caprez bekannt gibt.

Widersprüchliche Testresultate

Um die Lage besser in den Griff zu bekommen, haben auch in Zürich zwei Schulen versuchsweise mit dem repetitiven Testen begonnen. Dabei werden jede Woche alle Kinder und das gesamte Schulpersonal getestet. Die Tests sind allerdings freiwillig. Konkret wird das Pooling-System angewendet. Laut Leutenegger sind bisher zwei dieser Pools positiv ausgefallen. In diesen Fällen wurde jedes einzelne Mitglied der betroffenen Klasse nochmals einzeln getestet. In einer Klasse ergab die Nachtestung dann keinen positiven Fall, in der anderen Klasse einen.

Er hoffe, dass sich die Lage nach den Frühlingsferien im Mai wegen der Test- und Impfoffensive entspanne, schreibt Leutenegger in seinem Brief.

Neue Quarantäneregeln

Kantonsweit sind in der Gruppe der unter 20-Jährigen , die Infektionszahlen der 4- bis 11-Jährigen seit Anfang März besonders stark gestiegen. Zu dieser Altersgruppe gehören auch die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, für die in der Schule keine Maskenpflicht gilt. Seit Ostern steigen auch die Infektionszahlen der älteren Primar- und Sekundarschülerinnen und -schüler wieder gleich stark wie bei den kleinen Kindern. Verglichen mit den Erwachsenen entwickeln sich die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen aber nicht stärker. Entspannt hat sich die Lage einzig für die Rentnerinnen und Rentner, die zu einem beträchtlichen Teil geimpft sind.

In den letzten Tagen sind die Quarantäneregeln in den Schulen angepasst worden. So müssen jetzt Klassen erst in Quarantäne, wenn sich zwei Kinder angesteckt haben, bisher war das schon bei einem Kind der Fall. Ausserhalb der Stadt wird der Versuch mit dem repetitiven Testen an gut 50 Schulen und an zwei Gymnasien durchgeführt. Bis zu den Frühlingsferien sollen die Versuche ausgewertet werden, heisst es bei der Bildungsdirektion.

