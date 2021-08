Ersatz bei Sex and the City – Die falsche Samantha Nicole Ari Parker soll in der heiss ersehnten «Sex and the City»-Folgeserie Kim Cattrall ersetzen. Am nötigen Selbstbewusstsein mangelt es der 50-Jährigen nicht. Denise Jeitziner

Sie ist der Ersatz für Samantha Jones: Nicole Ari Parker wird in der SATC-Nachfolgeserie «And Just Like That…» eine Dokumentarfilmerin und Mutter dreier Kinder spielen. Foto: Fox Image Collection/Getty Images

Das Foto, das Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw auf Instagram gepostet hat, muss sich für «Sex and the City»-Fans anfühlen wie ein Stich ins Herz. Darauf ist sie gemeinsam mit ihren Serienfreundinnen Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) am Set von «And Just Like That…» zu sehen.

Kim Cattrall alias Samantha fehlt auf dem Bild. Die will ja bekanntlich nicht mitmachen in der sehnsüchtig erwarteten SATC-Nachfolgeserie, die noch dieses Jahr bei HBO ausgestrahlt werden soll. Dafür ist rechts aussen Nicole Ari Parker zu sehen. Die Schauspielerin schmiegt sich so innig an die drei Frauen, als wäre sie schon immer Teil des Freundinnenquartetts gewesen.

Das ist sie also, die neue beste Serienfreundin von Carrie Bradshaw. Es ist fast ein bisschen so, als würde man seinen Ex mit seiner neuen Flamme sehen. Natürlich glücklich strahlend, während man selber, beziehungsweise Samantha, für immer vergessen ist und aus dem Leben gestrichen, als hätte man nie existiert.

Aber daran gibt es jetzt nichts mehr zu rütteln. Nicole Ari Parker ist ab sofort fester Teil der Serie. Allerdings nicht als Samantha-Double, sondern als eigenständige Figur. Laut Daily Mail wird die 50-Jährige eine Dokumentarfilmerin und Mutter dreier Kinder spielen. Ob sie dabei auch so sexfreudig sein wird wie Samantha, ist nicht bekannt.

Im richtigen Leben ist Nicole Ari Parker Mutter einer 16-jährigen Tochter und eines 14-jährigen Sohns und mit dem Schauspieler und Ex-Topmodel Boris Kodjoe verheiratet. Den Deutschen hat sie während der Dreharbeiten für die US-Serie «Soul Food» kennen gelernt. Verliebt hat sie sich aber nicht nur in ihn, sondern auch in dessen Herkunft.

Nicole Ari Parker und ihr deutscher Ehemann Boris Kodjoe sind seit 2005 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Foto: Getty Images

«Als ich Nicole vor 18 Jahren das erste Mal in meine Heimat, den Schwarzwald brachte, wollte sie nie wieder weg», erzählte Kodjoe kürzlich der Zeitschrift «Bunte» und schwärmte geradezu von seiner Frau. Sie sei «sehr stark, wunderschön, talentiert und leidenschaftlich», eine wunderbare Mutter, und Pferde stehlen könne man mit ihr auch. Er freue sich, dass sie mehr Diversität in die neue SATC-Serie bringen werde – Parker ist Afroamerikanerin mit indianischen Wurzeln.

Sie hat an der New Yorker Kunstschule Tisch School of the Arts studiert und war 1995 erstmals in der Komödie «Two Girls in Love» zu sehen. Den Durchbruch schaffte sie zwei Jahre danach mit dem Filmdrama «Boogie Nights» an der Seite von Mark Wahlberg, Burt Reynolds und Julianne Moore. Für ihre Rolle als Pornodarstellerin Becky Barnett wurde sie unter anderem mit einer Nominierung für den Screen Actors Guild Award belohnt.

Nicole Ari Parker alias Becky Barnett (2. von links) schaffte 1997 mit dem Film «Boogie Nights» ihren grossen Durchbruch. Foto: Everett Collection

Seither war Nicole Ari Parker mehrheitlich in amerikanischen Fernsehfilmen und TV-Serien zu sehen. Nun aber ist sie bereit für das grosse internationale Serienpublikum. Bei den Fans, die finden, ohne Kim Cattrall sei die Serie nur noch City und nicht mehr Sex, dürfte sie zwar keinen einfachen Stand haben.

Am nötigen Selbstbewusstsein, um in Samanthas Fussstapfen zu treten, mangelt es ihr jedoch nicht: «Ich glaube nicht an Unsicherheiten. Sie sind Zeitverschwendung.» Von einem Typen habe sie mal zu hören bekommen, sie höre sich so an, als sei sie sich selbst einen Schritt voraus. «Ich kann es kaum erwarten, ihm bei den Oscars zu danken.» Das tönt ja schon mal ganz nach Samantha Jones.

