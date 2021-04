Schwimmer Antonio Djakovic aus Uster – Alles begann im Keller Job gekündigt und umgezogen: Die Eltern von Antonio Djakovic haben vieles getan, um ihrem Sohn eine Karriere zu ermöglichen. Jetzt ist er 18 und Olympiaschwimmer. Monica Schneider

Antonio Djakovic lässt seine Muskeln spielen: Der 18-jährige Crawl-Spezialist grinst unter Wasser in die Kamera. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Gegen den Fussball entschieden und umgezogen

Es ist ja so eine Sache mit dem Schwimmen. Als Aussenstehender kann man nicht wirklich begreifen, wie man sich für diese zeitlich aufwendige, physisch anspruchsvolle und oft so monoton wirkende Sportart entscheiden kann. Erst recht nicht, wenn es ein Kind tut. Für Antonio Djakovic aber ist es kein Problem, zu ergründen, wieso ihn damals, als er und seine Familie noch in Münchwilen TG lebten, das Schwimmen plötzlich interessierte.

Alles begann im Keller. «Ich war damals sechs, und mein Vater sagte, ich solle mit ihm kommen, er zeige mir etwas», erzählt der heute 18-Jährige. Der Vater holte eine Schachtel hervor und öffnete sie. «Sie war voller Medaillen. Da wusste ich sofort, dass auch ich solche wollte – und ebenso viele», sagt er und schmunzelt über die hübsche Episode.

Zu hohe Erwartungen für Teamsport

Der Vater hatte einst Handball gespielt, auch Wasserball, «und dann brauchten sie in der Staffel einen Brustschwimmer, so wurde er auch noch Schwimmer», erzählt der Sohn. Ein guter Athlet auf nationalem Niveau sei er gewesen. Seine Eltern kamen Anfang der 1990er-Jahre aus Kroatien in die Schweiz und liessen sich im Kanton Thurgau nieder. Als der Bub dann mit sieben schwimmen wollte, tat er das im SC Frauenfeld. «Der Reiz und meine Motivation waren diese Medaillen, und natürlich bin ich sehr gern im Wasser» sagt er. Djakovic hat sich gegen das Fussballspielen im Club und fürs Schwimmen entschieden. «Mannschaftssport ist nichts für mich, ich habe hohe Erwartungen. Und wenn nicht alle im Team alles geben, macht mich das unzufrieden. Ich bin der Einzelsportler.»

Dass in ihm viel Talent schlummert, hat sich früh abgezeichnet. Er brach die Rekorde der Elfjährigen, der Zwölfjährigen in allen Disziplinen, und plötzlich hiess es: Halt, diese Rekorde sind nur etwas für Schweizer. «Also beantragten wir den Schweizer Pass, die ganze Familie», sagt er. Auch seine jüngere Schwester schwimmt. Die Eltern gingen aber noch viel weiter. Als ihn der Trainer Arpad Petrov an einem Meeting beobachtete, berichtete er ihnen vom Potenzial des Sohnes und riet, dass er sich einem grösseren Club mit mehr Möglichkeiten wie dem SC Uster-Wallisellen anschliessen sollte. Sie befolgten den Rat. «Petrov hat mich entdeckt und war dann mein Trainer», sagt Djakovic.

«Nach einem Jahr konnte ich nicht mehr. Da entschieden meine Eltern, dass wir zügeln.» Antonio Djakovic

Es folgte ein stressiges Jahr, um halb sechs Uhr aufstehen, auf den Zug, von Münchwilen nach Uster, Morgentraining, gleich nebenan in die Sek an der Kunst- und Sportschule, Abendtraining, heimfahren und Aufgaben machen, schlafen und alles wieder von vorne. «Nach einem Jahr konnte ich nicht mehr. Da haben meine Eltern entschieden, dass wir nach Uster zügeln. Alle.»

Es war ein einschneidender Entscheid – einer für die sportliche Laufbahn des 14-jährigen Sohnes. Dieser sagt: «Ich bin ihnen sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Für meinen Vater war das nicht leicht. Er hat seine Stelle aufgegeben und hier nicht sofort wieder eine gefunden. Meine Mutter arbeitete zuvor schon in Zürich, für sie war es einfacher.»

Dem Vater nachgeeifert und mit 16 Europameister

Der Freudenschrei nach dem Coup: Antonio Djakovic wird 2019 Junioren-Europameister über 400 m Crawl. Foto: Imago

Djakovic redet nicht vom Druck, der seit dem Umzug auf ihm lasten könnte. Er redet vom Gedanken, «dass ich ihnen etwas zurückgeben kann. Und es läuft ja schon viel, und es wird noch viel mehr laufen». Es tönt nicht grossmäulig, wie er das sagt, sondern bescheiden, aber überzeugt.

Tatsächlich läuft schon viel. Antonio Djakovic ist ein Ausnahmetalent, wie Swiss Aquatics noch nicht manches hatte. Nach seinem Blick in die Schachtel des Vaters brauchte er zehn Jahre bis zum ersten grossen Titel auf internationaler Ebene – mehr, als der Vater je erreichte. Als 16-Jähriger wird er 2019 in Kasan Junioren-Europameister über 400 m Crawl. Auch da schwimmt er einen Schweizer Rekord. Die alte Marke von Dominik Meichtry, dem Olympiasechsten von 2008 über 200 m, unterbietet er um mehr als eine Sekunde.

Djakovic ist in diesem Alter schon gross und breit und stark. Mit 1,88 m und 85 kg ist er ein Junior in einem Männerkörper. Er gesteht, dass «schon Tränen geflossen sind» bei der ersten Nationalhymne auf dieser Stufe. Er weiss, dass er mit dieser Leistung seinen Eltern, die in Kasan vor Ort sind, schon viel zurückgibt für ihre Entbehrungen. Und er weiss, dass er mit diesem Aufstieg auch den nächsten Schritt schaffen wird – nicht nur den Übertritt zur Elite, sondern gleich die Olympiaqualifikation.

Von Trash-Talk lässt er sich nicht aus dem Konzept bringen

Djakovic kennt, so jung er noch ist, keine zwei Wege. Es gibt nur den direkten. «Als mich der Leistungssportchef vor den Schweizer Meisterschaften im April 2019 fragte, was mein erstes Ziel sei, sagte ich, die WM-Limite. Dann fragte er mich nach dem zweiten. Für mich gibt es aber kein zweites, es gibt immer nur eine Option», sagt er. Seine Stärke sei seine Zielstrebigkeit und dass er sich selber sehr gut motivieren könne. «Mental bin ich stark. Mich bringt nichts aus dem Konzept», sagt er und fügt an, er lasse sich auch von niemandem provozieren. Provozieren? «Ja, vor internationalen Rennen kommt es schon vor, dass die Gegner anfangen, mit dir zu reden, um dich abzulenken. Aber das interessiert mich nicht.»

Emotionaler Moment: Trainer Pablo Kutscher und der Schwimmer freuen sich über die Olympiaqualifikation. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Seit er 18 ist, ist Pablo Kutscher Djakovics Trainer. Er streicht zwei auffällige Eigenschaften heraus: «Sein Wille: Wenn er etwas hundertprozentig will, verausgabt er sich bis zum Erbrechen. Und seine Emotionalität ist Stärke und Schwäche zugleich. Nach einer maximal harten Einheit kann er im Wasser toben wie ein Berserker, nach einer tollen Zeit aber ebenso ausflippen», sagt er.

Djakovic schwimmt 16 bis 18 Stunden verteilt auf sechs Tage in der Woche, dabei kommen rund 60 Kilometer zusammen. In einem dreiwöchigen Trainingslager sind es bis zu 215 Kilometer. Daneben verbringt er einige Stunden im Kraftraum, künftig werden es wohl mehr sein. «Ich arbeite erst mit dem Eigengewicht, zu viele Muskeln sind im Wasser hinderlich. Wichtig sind die Übungen für die Rumpfstabilität und die Explosivität», sagt er. Diese ist auf dem Startblock und bei den Wenden entscheidend, über 400 m stösst er sich achtmal ab.

Stimmt die Balance dereinst, hat er Weltklassepotenzial

Djakovic besucht mittlerweile die United School of Sports in Zürich und hat das Glück, sein drittes Jahr, das Praktikumsjahr, auf dem Sportamt der Stadt Uster absolvieren zu können. Direkt gegenüber der Schwimmhalle. Trotz dieses Vorteils ist die Kombination Arbeits-/Sportalltag kräftezehrend. Wenn Pablo Kutscher über das Potenzial seines Athleten spricht, ist der Faktor Regeneration zentral, momentan kommt sie zu kurz. «Er ist auf einem hohen Level angelangt und nähert sich der Weltspitze. Dort geht es künftig um Hundertstel. Da spielt die Regeneration eine grosse Rolle.» Nur auf den Sport setzen will Djakovic aber auf keinen Fall: «Der KV-Abschluss ist mir sehr wichtig. Man weiss nie, was passiert.»

Vom Keller nach Tokio in zwölf Jahren

Zug um Zug Richtung Weltspitze: Stilstudie von Antonio Djakovic ausserhalb eines Rennens. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Dass es den direkten Weg nicht immer gibt, zeigte ihm das vergangene Jahr. SM abgesagt, Schwimmhalle geschlossen, neuer Anlauf erst im Dezember bei einem Meeting in Rotterdam. «Ich hatte zwar ständig Muskelschmerzen, war aber topfit und bereit, in Rotterdam die Limite zu schwimmen», sagt er. Und dann die Hiobsbotschaft kurz vor der Abreise und wohl der Grund für die Schmerzen: Corona. Vor einer Woche beim Heimmeeting ist er nun doch ausgeflippt im Wasser: Als Startschwimmer der 4x200-m-Staffel schlug er in 1:46,78 an, im Einzelrennen bestätigte Djakovic die Zeit, die gleichbedeutend ist mit der Qualifikation für Tokio.

Vom Keller an die Olympischen Spiele in zwölf Jahren – das ist international nicht unbemerkt geblieben. In letzter Zeit ist es öfter vorgekommen, dass Djakovic über Instagram oder andere Social-Media-Kanäle Angebote von US-Colleges mit Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten erreicht haben. Das schmeichelt ihm zwar. Doch er beantwortet die Anfragen kurz: kein Interesse. «Hier habe ich alles, Familie, Freunde, und Pablo ist der beste Trainer für mich. Wir wissen beide, dass das nichts würde.»

