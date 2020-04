Modeindustrie am Boden – Die Fashion-Show ist vorbei Bis vor kurzem machte die Modeindustrie gigantische Umsätze. Nun stehen kleinere Labels und Produzenten in Billiglohnländern vor dem Ruin. Ein Schadensbericht. Tanja Rest

Textilarbeiterinnen und- arbeiter blockieren eine Strasse in Dhaka, Bangladesch, und fordern, dass sie trotz Lockdown bezahlt werden – ihr Lohn reicht ja ohnehin kaum zum Leben. Foto: Reuters

Die wunderschönen Frühjahrskollektionen hängen derzeit wie auf ihrer eigenen Beerdigung in lichtlosen Räumen hinter verschlossener Tür. Man könnte sie online shoppen, zumal die Preise bei den Online-Luxus-Anbietern Net-a-porter und Mytheresa bereits gesenkt werden. Aber wer will das jetzt? Was soll man mit einer Garderobe, die man nicht ausführen kann?