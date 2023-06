Mit der Ausstellung im IPFO Haus der Fotografie werden erstmals Fotografien von Parr zu sehen sein, die er 2003 für das NZZ FOLIO in Olten aufgenommen hat. Dafür war er zu Besuch am Bahnhof, in der Migros oder in den Shisha-Bars der Stadt, um hier den Zeitgeist der Kleinstadt zu dokumentieren und uns nun, 20 Jahre später, auf eine Zeitreise zu schicken.

Waiting at a train station. Olten, 2003. © Martin Parr / Magnum Photos